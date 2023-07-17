https://sputnik-georgia.ru/20230717/perspektivno-dlya-ekonomiki-gruzii--vitse-premer-o-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-279645677.html

Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном

Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном

Грузия и Узбекистан имеют большой потенциал установления и укрепления экономических отношений друг с другом 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T23:19+0400

2023-07-17T23:19+0400

2023-07-17T23:27+0400

грузия

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экономика

узбекистан

леван давиташвили

абдулла арипов

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузия и Узбекистан имеют большой потенциал укрепления экономических связей, это сотрудничество очень перспективно для экономики Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В Грузии с официальным визитом находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе встречи с премьером Грузии с глазу на глаз и в расширенном формате были обсуждены двусторонние дружественные отношения между двумя странами и вопросы сотрудничества в различных сферах. Подчеркнуты высокий уровень политического диалога между странами и положительная динамика визитов на высшем уровне. Давиташвили прокомментировал план по развитию двустороннего сотрудничества на 2023-2024 годы, который по итогам встречи подписали премьеры Грузии и Узбекистана. "Сотрудничество между Грузией и Узбекистаном выйдет на новый этап с подписанием этой дорожной карты и будет охватывать меры, которые будут реализованы в различных направлениях в 2023-2024 годах", – сказал он. По словам главы Минэкономики Грузии, в рамках визита будут затронуты такие вопросы, как инвестиции из Узбекистана в Грузию, сотрудничество в сфере транспорта и перевозок, а также сотрудничество в торговых направлениях. Премьеры Грузии и Узбекистана обсудили работу транспортного коридора Восток-Запад >>По словам посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили, в последнее время актуальность "Среднего коридора" в отношении Грузии вызывает большой интерес, и Узбекистан готов реализовать инвестиционные пакеты. Дипломат выразил надежду, что будущие отношения между странами приведут к экономическому и туристическому росту в Грузии. "Мы надеемся, что в будущем политические, экономические, гуманитарные и дружественные отношения между Узбекистаном и Грузией приведут к экономическому росту между нашими странами, в сфере туризма очень большие туристические потоки идут со стороны Узбекистана", – сказал Абдушелишвили. Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию >>Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Внешнеторговый оборот между двумя странами за 2022 год составил 160,1 миллиона долларов, из которых 111,1 миллиона долларов – экспорт из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, узбекистан, леван давиташвили, абдулла арипов