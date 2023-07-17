https://sputnik-georgia.ru/20230717/premery-gruzii-i-uzbekistana-obsudili-rabotu-transportnogo-koridora-vostok-zapad-279638721.html

Премьеры Грузии и Узбекистана обсудили работу транспортного коридора Восток-Запад

Премьеры Грузии и Узбекистана обсудили работу транспортного коридора Восток-Запад

По итогам встречи премьеры Грузии и Узбекистана подписали план по развитию двустороннего сотрудничества на 2023-2024 годы 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T18:27+0400

2023-07-17T18:27+0400

2023-07-17T18:27+0400

грузия

новости

политика

узбекистан

ираклий гарибашвили

абдулла арипов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/11/279638384_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d814a3f1d607c79544c13552890d71e8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Транзитный потенциал Грузии и важность продвижения Среднего коридора в международном формате обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба администрации правительства. Премьер-министр Узбекистана Арипов прибыл в Грузию в понедельник, 17 июля, с официальным визитом. Церемония встречи состоялась в здании администрации правительства в Тбилиси. Гарибашвили и Арипов выразили готовность к дальнейшему обмену опытом в сфере реформ. Стороны выразили готовность в полной мере использовать потенциал сотрудничества в сфере экономики и торговых отношений. Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию >>По итогам встречи премьеры Грузии и Узбекистана подписали план по развитию двустороннего сотрудничества на 2023-2024 годы. Также в ходе встречи в расширенном формате торгово-промышленные палаты двух стран подписали соглашение о создании Делового совета. Премьер-министр Узбекистана отметил, что сегодняшняя встреча логически продолжает диалог между странами, начатый год назад в ходе официального визита Гарибашвили в Узбекистан. Как отметил премьер-министр Грузии, он высоко ценит братские и дружеские отношения между двумя странами. "Хочу еще раз подтвердить моему уважаемому коллеге Абдулле Арипову, что я высоко ценю братские и дружеские отношения между нашими странами, которые постоянно развиваются, и сегодняшний визит премьер-министра Узбекистана является тому подтверждением", – заявил Гарибашвили. Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти>>Стороны подчеркнули высокий уровень политического диалога между странами и положительную динамику визитов на высшем уровне. Как отметил Гарибашвили, в 2021-2022 годах наблюдается значительный рост двустороннего товарооборота, Грузия рассматривает Узбекистан как важного партнера, заинтересована в сотрудничестве по привлечению инвестиций и приветствует узбекских инвесторов в Грузии. Внешнеторговый оборот между двумя странами за 2022 год составил 160,1 миллиона долларов, из которых 111,1 миллиона долларов – экспорт из Грузии. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, узбекистан, ираклий гарибашвили, абдулла арипов