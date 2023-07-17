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Туризм развивается в Грузии благодаря правильной стратегии властей – замминистра
Туризм развивается в Грузии благодаря правильной стратегии властей – замминистра
На авиарынке Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые осуществляют прямые рейсы почти в 60 стран мира, заявила замминистра 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T17:25+0400
2023-07-17T17:25+0400
2023-07-17T17:25+0400
экономика
грузия
новости
туризм
мариам квривишвили
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Индустрии туризма и авиации Грузии развиваются и укрепляются благодаря правильной стратегии правительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Согласно статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Как отметила Квривишвили, сегодня на авиарынке Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые осуществляют прямые рейсы почти в 60 стран мира, что содействует росту числа визитов международных визитеров а страну. "Это означает, что мы фактически пытаемся ежемесячно увеличить пропускную способность и прямые связи со стратегическими, целевыми странами Европейского Союза и Персидского залива, чтобы в страну приехало еще больше туристов", – сказала замминистра. По ее словам, в первом полугодии 2023 года данные пассажиропотока в аэропортах Грузии восстановились на 100% и сравнялись с допандемийным уровнем. Насколько выросли доходы Грузии от туризма – версия инвестиционной компании >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма >>По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 795,4 миллиона долларов. Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, в четыре раза больше, чем за три месяца 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии
Туризм развивается в Грузии благодаря правильной стратегии властей – замминистра
На авиарынке Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые осуществляют прямые рейсы почти в 60 стран мира, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Индустрии туризма и авиации Грузии развиваются и укрепляются благодаря правильной стратегии правительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Согласно статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%.
"В соответствии с правильным планом действий и стратегией правительства Грузии индустрии туризма и авиации в нашей стране развиваются, укрепляются и очень быстрыми темпами возвращаются к допандемийному уровню", – заявила Квривишвили журналистам.
Как отметила Квривишвили, сегодня на авиарынке Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые осуществляют прямые рейсы почти в 60 стран мира, что содействует росту числа визитов международных визитеров а страну.
"Это означает, что мы фактически пытаемся ежемесячно увеличить пропускную способность и прямые связи со стратегическими, целевыми странами Европейского Союза и Персидского залива, чтобы в страну приехало еще больше туристов", – сказала замминистра.
По ее словам, в первом полугодии 2023 года данные пассажиропотока в аэропортах Грузии восстановились на 100% и сравнялись с допандемийным уровнем.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.
В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.
По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 795,4 миллиона долларов. Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года.
Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, в четыре раза больше, чем за три месяца 2022 года.