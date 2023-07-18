https://sputnik-georgia.ru/20230718/belgiya-isklyuchila-gruziyu-iz-spiska-bezopasnykh-stran--kommentariy-posla-279689835.html

Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – комментарий посла

Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – комментарий посла

Посол заявил, что решение Бельгии по Грузии не затронет безвизовый режим с Евросоюзом 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T18:40+0400

2023-07-18T18:40+0400

2023-07-18T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Решение Бельгии исключить Грузию из списка безопасных стран может быть связано с определенными техническими или статистическими данными, заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Бельгии Вахтанг Махароблишвили. Бельгия 10 июля исключила Грузию из списка безопасных стран. Грузия больше не фигурирует в обновленном списке лиц без гражданства на сайте Генерального комиссара Бельгии, и поясняется, что решение основано на мнении комиссара, а не на мнении МИД. В грузинской оппозиции полагают, что этот шаг может привести к отмене безвиза со странами ЕС. В 16 из 20 государств Евросоюза Грузия признана безопасной страной, отметил он.Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата>>Как отметил посол, в 2022 году после пандемии в Грузии был определенный рост мобильности граждан, который снизился. По его словам, решения такого типа принимаются раз в год, но не исключено, что по разным обстоятельствам оно будет пересмотрено раньше. Что касается безвизового режима с ЕС, то, по словам посла, ему ничего не угрожает, никаких сообщений от ЕС по этому поводу не было, сказал Махароблишвили. Угрожает ли Грузии отмена безвиза с ЕС – ответ вице-спикера парламента>>Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Европейским союзом. По его словам, принятое Бельгией решение политическое по своему содержанию. А глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили заявила, что Грузия работает с бельгийской стороной, чтобы получить больше информации о том, почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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