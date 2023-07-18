https://sputnik-georgia.ru/20230718/desyatyy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--abiturienty-sdali-istoriyu-i-obschie-navyki-279729071.html

Десятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю и общие навыки

Десятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю и общие навыки

Следующий экзамен назначен на 19 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать географию (вторая сессия) 18.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Десятый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) прошел в спокойной обстановке – экзамены сдавали по истории на грузинском и общим навыкам на армянском и азербайджанском языках, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. На первой сессии, во время которой абитуриенты сдавали экзамен по истории, пришли 94% зарегистрированных абитуриентов, опоздали три человека. На второй сессии сдавали экзамен по общим навыкам на армянском и азербайджанском языках – явилось 88% зарегистрированных абитуриентов. В целом экзаменационный день прошел тихо и спокойно, без оригинальных костюмов и танцев, как это было в прошлые дни. Девятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю >>Следующий экзамен назначен на 19 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать географию (вторая сессия). Национальный центр экзаменов и оценок просит абитуриентов проверять информацию в экзаменационной карте и не опаздывать. Опоздавшие абитуриенты не допускаются к экзамену. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию >>Азербайджанцы в Грузии вторая по численности этническая группа. В основном они проживают в крае Квемо-Картли, а также в Тбилиси, Кахети и Шида-Картли. Согласно последним данным всеобщей переписи населения, которую провела национальная служба статистики "Сакстат" в 2014 году, в Грузии проживают более 233 тысяч азербайджанцев – 6,2% от общей численности населения Грузии. Что касается армян, то они третья по численности этническая группа, проживающая в Грузии. Они проживают в Тбилиси, в крупных городах страны и в районах Самцхе-Джавахетского региона. По данным "Сакстат", в Грузии проживают более 168 тысяч армян, что составляет 4,5% от общей численности населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, единые национальные экзамены, образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, енэ