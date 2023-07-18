https://sputnik-georgia.ru/20230718/gruziya-khochet-stat-chastyu-evrozony-279732750.html

Грузия хочет стать частью еврозоны

Грузия хочет стать частью еврозоны

Грузия приблизила свои законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условиям для вступления в SEPA, заявила и. о. главы Нацбанка 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T23:11+0400

2023-07-18T23:11+0400

2023-07-18T23:22+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия стремится стать частью единого пространства оплаты евро (SEPA), заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Турнава принимает участие в конференции Центробанка Европы "Изменение геополитического ландшафта – экономические результаты в Восточной и Юго-восточной Европе". По ее словам, Грузия ускорила законодательные процедуры и приняла законы, соответствующие нормам ЕС. "Мы уже приблизили наши законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условием для вступления в SEPA", – сказала Турнава. Парламент поддержал присоединение Грузии к Единой зоне платежей в евро >>Кроме того, она выступила на конференции и подробно рассказала о проблемах, с которыми сталкивается весь мир, сделав акцент на последовательных шагах Национального банка Грузии, которые способствуют обеспечению стабильности финансовой системы и устойчивости финансового сектора страны. Отношения Грузии и Евросоюза Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз. Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – комментарий посла >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, европейский центральный банк, национальный банк грузии