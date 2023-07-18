https://sputnik-georgia.ru/20230718/gruziya-khochet-stat-chastyu-evrozony-279732750.html
Грузия хочет стать частью еврозоны
Грузия хочет стать частью еврозоны
Грузия приблизила свои законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условиям для вступления в SEPA, заявила и. о. главы Нацбанка 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T23:11+0400
2023-07-18T23:11+0400
2023-07-18T23:22+0400
грузия
новости
экономика
натия турнава
европейский центральный банк
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279732564_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c97b8f18ac4d9711d9670bf4a1f1938b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия стремится стать частью единого пространства оплаты евро (SEPA), заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Турнава принимает участие в конференции Центробанка Европы "Изменение геополитического ландшафта – экономические результаты в Восточной и Юго-восточной Европе". По ее словам, Грузия ускорила законодательные процедуры и приняла законы, соответствующие нормам ЕС. "Мы уже приблизили наши законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условием для вступления в SEPA", – сказала Турнава. Парламент поддержал присоединение Грузии к Единой зоне платежей в евро >>Кроме того, она выступила на конференции и подробно рассказала о проблемах, с которыми сталкивается весь мир, сделав акцент на последовательных шагах Национального банка Грузии, которые способствуют обеспечению стабильности финансовой системы и устойчивости финансового сектора страны. Отношения Грузии и Евросоюза Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз. Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – комментарий посла >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279732564_224:0:1424:900_1920x0_80_0_0_5ed74f215c892e50d61b6ca2da2202c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, натия турнава, европейский центральный банк, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, европейский центральный банк, национальный банк грузии
Грузия хочет стать частью еврозоны
23:11 18.07.2023 (обновлено: 23:22 18.07.2023)
Грузия приблизила свои законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условиям для вступления в SEPA, заявила и. о. главы Нацбанка
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия стремится стать частью единого пространства оплаты евро (SEPA), заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
Турнава принимает участие в конференции Центробанка Европы "Изменение геополитического ландшафта – экономические результаты в Восточной и Юго-восточной Европе".
"Грузия стремится стать членом Единой системы оплаты евро, и мы придаем большое значение этой инициативе, так как считаем, что она принесет ощутимый результат для потребителей финансовых сервисов", – сказала Турнава на встрече с представителями Европейского центрального банка.
По ее словам, Грузия ускорила законодательные процедуры и приняла законы, соответствующие нормам ЕС.
"Мы уже приблизили наши законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условием для вступления в SEPA", – сказала Турнава.
Кроме того, она выступила на конференции и подробно рассказала о проблемах, с которыми сталкивается весь мир, сделав акцент на последовательных шагах Национального банка Грузии, которые способствуют обеспечению стабильности финансовой системы и устойчивости финансового сектора страны.
Отношения Грузии и Евросоюза
Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.