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Грузия укрепляет сотрудничество в сфере образования с Венгрией

Грузия укрепляет сотрудничество в сфере образования с Венгрией

В рамках встречи стороны подробно обсудили проводимые реформы в сфере общего образования обеих стран 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T19:41+0400

2023-07-18T19:41+0400

2023-07-18T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия и Венгрия осенью подпишут рамочное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в сфере общего образования, заявил глава Минобразования Грузии Георгий Амилахвари. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари находится с официальным визитом в Венгрии. В рамках визита он провел рабочую встречу с главой МВД Венгрии Шандором Пинтером, который возглавляет направление общего образования. Глава Минобразования Грузии поблагодарил Шандора Пинтера за неизменную поддержку Грузии на пути к европейской интеграции и подчеркнул важность долгосрочного тесного и плодотворного партнерства между двумя странами. В рамках встречи стороны подробно обсудили проводимые реформы в сфере общего образования обеих стран. Амилахвари проинформировал коллегу о шагах, предпринятых в сфере развития общего образования в Грузии, и масштабных инфраструктурных проектах, в том числе о проекте строительства и восстановления 800 школ, начатом по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште>>Со своей стороны министр внутренних дел Венгрии поделился передовым опытом Венгрии в направлении повышения квалификации учителей, национальной учебной программы, улучшения учебников. "Мы договорились о тесном сотрудничестве между двумя странами в сфере общего образования", – сказал Пинтер. Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться >>Как было отмечено на встрече, осенью запланирован визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, венгрия, будапешт, тбилиси, министерство образования и науки грузии, образование в грузии