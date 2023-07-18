https://sputnik-georgia.ru/20230718/gruziya-zainteresovana-privlech-bolshe-turistov-iz-uzbekistana-279708843.html

Грузия заинтересована привлечь больше туристов из Узбекистана

Грузия заинтересована привлечь больше туристов из Узбекистана

В дальнейшем планируется проводить в Узбекистане активные маркетинговые кампании по продвижению Грузии как важного туристического направления, заявила... 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T19:21+0400

2023-07-18T19:21+0400

2023-07-18T19:23+0400

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мариам квривишвили

абдулла арипов

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Грузией и Узбекистаном и реализацию маркетинговых мероприятий в этом направлении обсудили на встрече в Тбилиси заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили и заместитель министра туризма и культурного наследия Узбекистана Улугбек Азамов. В Грузии с официальным визитом находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе встречи с премьером Грузии с глазу на глаз и в расширенном формате были обсуждены двусторонние дружественные отношения между двумя странами и вопросы сотрудничества в различных сферах. По словам Квривишвили, Узбекистан является одним из развивающихся туристических рынков для Грузии. В дальнейшем планируется проводить в Узбекистане активные маркетинговые кампании по продвижению Грузии как важного туристического направления. Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном >>Сегодня Узбекистан занимает 13 место среди стран, из которых в Грузию прибывает наибольшее количество международных путешественников – в 2022 году страну посетило на 185,7 % больше гостей из Узбекистана, чем в 2019 году до пандемии, а за шесть месяцев 2023 года прирост составил 141% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По словам Квривишвили, запуск прямого авиасообщения между Грузией и Узбекистаном способствовал росту потока туристов, а также общему сближению бизнеса двух стран. В настоящее время рейсы из Ташкента в Тбилиси и Батуми выполняют две узбекские авиакомпании. На встрече были запланированы мероприятия, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Грузией и Узбекистаном. В их числе состоятся встречи представителей туристической индустрии двух стран, целью которых станет углубление будущего сотрудничества между предприятиями, работающими в сфере. На встрече с узбекскими чиновниками также присутствовала глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. Премьеры Грузии и Узбекистана обсудили работу транспортного коридора Восток-Запад >>Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Внешнеторговый оборот между двумя странами за 2022 год составил 160,1 миллиона долларов, из которых 111,1 миллиона долларов – экспорт из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, узбекистан, экономика, мариам квривишвили, абдулла арипов