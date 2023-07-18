Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230718/k-chemu-privedet-anomalnaya-zhara-eksperty-kitaya-predupredili-o-posledstviyakh--279670094.html
К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях
К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях
Ученые сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T15:59+0400
2023-07-18T15:59+0400
экология
всемирная метеорологическая организация
новости
в мире
китай
жара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/07/269257748_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b1187be58d2d393c7b03dec6d5b38d2c.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экстремальные погодные явления, в том числе те, которые раньше не наблюдались – вот к каким последствиям может привести аномальная жара, которую сейчас наблюдают жители многих стран, рассказали китайские эксперты изданию "Чжунго Циннянь бао".Китай зафиксировал рекордно высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в июле: столбик термометра в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе достиг отметки в 52,2 градуса. Предыдущий рекорд – 50,6 градуса в 2017 году.Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты &gt;&gt;&gt;В связи с изменением климата некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая такую жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, увеличиваются.Так, главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин заявила, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет расти. Однако ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. "Зарегистрированные в прошлом и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", – сказала Сунь Ин.Эксперты утверждают, что высокая температура вызывает серию цепных реакций: в 2022-м она привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, возникали лесные пожары.По подсчетам помощника генсекретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзяня, сейчас ежегодно происходит 244 тайфуна IV и V категорий. Если температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить свыше 300 тайфунов.А по мнению научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Чжая Паньмао, с усилением глобального потепления изменения климата усилятся, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались.Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета &gt;&gt;&gt;Наконец, эксперты сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете все же являются выбросы парниковых газов. По словам Сунь Ин, парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/07/269257748_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_76b748418e089cd83f5958ab24c88f7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экология, всемирная метеорологическая организация, новости, в мире, китай, жара
экология, всемирная метеорологическая организация, новости, в мире, китай, жара

К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях

15:59 18.07.2023
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЖенщина в маске проходит мимо мужчин, купающихся в жаркий день в Пекине
Женщина в маске проходит мимо мужчин, купающихся в жаркий день в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Подписаться на
НовостиTelegram
Ученые сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экстремальные погодные явления, в том числе те, которые раньше не наблюдались – вот к каким последствиям может привести аномальная жара, которую сейчас наблюдают жители многих стран, рассказали китайские эксперты изданию "Чжунго Циннянь бао".
Китай зафиксировал рекордно высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в июле: столбик термометра в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе достиг отметки в 52,2 градуса. Предыдущий рекорд – 50,6 градуса в 2017 году.
Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты >>>
В связи с изменением климата некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая такую жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, увеличиваются.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевочка играет в фонтане во время жаркого дня у торгового центра в Пекине
Девочка играет в фонтане во время жаркого дня у торгового центра в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
Девочка играет в фонтане во время жаркого дня у торгового центра в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Так, главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин заявила, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет расти.
Однако ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. "Зарегистрированные в прошлом и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", – сказала Сунь Ин.
Эксперты утверждают, что высокая температура вызывает серию цепных реакций: в 2022-м она привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, возникали лесные пожары.
По подсчетам помощника генсекретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзяня, сейчас ежегодно происходит 244 тайфуна IV и V категорий. Если температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить свыше 300 тайфунов.
© AP Photo / Andy WongЖенщина использует рубашку с длинным рукавом, чтобы защититься от солнца в Пекине, Китай
Женщина использует рубашку с длинным рукавом, чтобы защититься от солнца в Пекине, Китай - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
Женщина использует рубашку с длинным рукавом, чтобы защититься от солнца в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
А по мнению научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Чжая Паньмао, с усилением глобального потепления изменения климата усилятся, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались.
Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета >>>
Наконец, эксперты сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете все же являются выбросы парниковых газов. По словам Сунь Ин, парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0