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К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях
К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях
Ученые сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T15:59+0400
2023-07-18T15:59+0400
2023-07-18T15:59+0400
экология
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экстремальные погодные явления, в том числе те, которые раньше не наблюдались – вот к каким последствиям может привести аномальная жара, которую сейчас наблюдают жители многих стран, рассказали китайские эксперты изданию "Чжунго Циннянь бао".Китай зафиксировал рекордно высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в июле: столбик термометра в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе достиг отметки в 52,2 градуса. Предыдущий рекорд – 50,6 градуса в 2017 году.Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты >>>В связи с изменением климата некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая такую жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, увеличиваются.Так, главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин заявила, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет расти. Однако ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. "Зарегистрированные в прошлом и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", – сказала Сунь Ин.Эксперты утверждают, что высокая температура вызывает серию цепных реакций: в 2022-м она привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, возникали лесные пожары.По подсчетам помощника генсекретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзяня, сейчас ежегодно происходит 244 тайфуна IV и V категорий. Если температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить свыше 300 тайфунов.А по мнению научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Чжая Паньмао, с усилением глобального потепления изменения климата усилятся, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались.Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета >>>Наконец, эксперты сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете все же являются выбросы парниковых газов. По словам Сунь Ин, парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экология, всемирная метеорологическая организация, новости, в мире, китай, жара
экология, всемирная метеорологическая организация, новости, в мире, китай, жара
К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях
Ученые сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экстремальные погодные явления, в том числе те, которые раньше не наблюдались – вот к каким последствиям может привести аномальная жара, которую сейчас наблюдают жители многих стран, рассказали китайские эксперты изданию "Чжунго Циннянь бао".
Китай зафиксировал рекордно высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в июле: столбик термометра в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе достиг отметки в 52,2 градуса. Предыдущий рекорд – 50,6 градуса в 2017 году.
В связи с изменением климата некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая такую жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, увеличиваются.
Так, главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин заявила, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет расти.
Однако ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. "Зарегистрированные в прошлом и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", – сказала Сунь Ин.
Эксперты утверждают, что высокая температура вызывает серию цепных реакций: в 2022-м она привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, возникали лесные пожары.
По подсчетам помощника генсекретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзяня, сейчас ежегодно происходит 244 тайфуна IV и V категорий. Если температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить свыше 300 тайфунов.
А по мнению научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Чжая Паньмао, с усилением глобального потепления изменения климата усилятся, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались.
Наконец, эксперты сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете все же являются выбросы парниковых газов. По словам Сунь Ин, парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще.