https://sputnik-georgia.ru/20230718/k-chemu-privedet-anomalnaya-zhara-eksperty-kitaya-predupredili-o-posledstviyakh--279670094.html

К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях

К чему приведет аномальная жара? Эксперты Китая предупредили о последствиях

Ученые сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T15:59+0400

2023-07-18T15:59+0400

2023-07-18T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экстремальные погодные явления, в том числе те, которые раньше не наблюдались – вот к каким последствиям может привести аномальная жара, которую сейчас наблюдают жители многих стран, рассказали китайские эксперты изданию "Чжунго Циннянь бао".Китай зафиксировал рекордно высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в июле: столбик термометра в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе достиг отметки в 52,2 градуса. Предыдущий рекорд – 50,6 градуса в 2017 году.Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты >>>В связи с изменением климата некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая такую жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, увеличиваются.Так, главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин заявила, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет расти. Однако ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. "Зарегистрированные в прошлом и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", – сказала Сунь Ин.Эксперты утверждают, что высокая температура вызывает серию цепных реакций: в 2022-м она привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, возникали лесные пожары.По подсчетам помощника генсекретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзяня, сейчас ежегодно происходит 244 тайфуна IV и V категорий. Если температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить свыше 300 тайфунов.А по мнению научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Чжая Паньмао, с усилением глобального потепления изменения климата усилятся, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались.Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета >>>Наконец, эксперты сошлись во мнении, что главной причиной изменения климата на планете все же являются выбросы парниковых газов. По словам Сунь Ин, парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экология, всемирная метеорологическая организация, новости, в мире, китай, жара