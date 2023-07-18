https://sputnik-georgia.ru/20230718/marani-na-serebryanoy-ulitse-v-tbilisi-279679011.html

Марани на Серебряной улице в Тбилиси

Марани на Серебряной улице в Тбилиси

Грузия должна развиваться на основе эксклюзивных и относительно дорогих услуг с уникальными конкурентными преимуществами, считает автор 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T16:17+0400

2023-07-18T16:17+0400

2023-07-18T16:29+0400

грузия

туризм

тбилиси

репортаж sputnik грузия

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Вернемся к дому Алеко. Не подумайте, что Вам подсовывают рекламную статью. Ни Алеко, ни его дом, мягко выражаясь, вниманием не обделены и в рекламе не нуждаются. Эта статья – продолжение разговора о Грузии как бутике и о нишевых товарах и услугах. И рассказываю я о работе Алеко и его семьи, как о примере замечательных нишевых услуг, которые стоит тиражировать и масштабировать по всей Грузии. Мы говорили о том, что Грузия должна развиваться на основе эксклюзивных и относительно дорогих услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Дом Алеко тому хороший пример. Он расположен в Старом городе, является историческим и архитектурным памятником, к нему не "зарастает народная тропа" туристов, которые каждый день приходят посмотреть на дом с зеленым двором, освежиться в марани, а, если повезет, то и познакомиться с хозяином. При этом в доме Алеко предлагаются апартаменты высшего класса, для самых требовательных и платежеспособных туристов. Тарифы покажутся дороговаты по грузинским стандартам, но только не тем, кто понимает. Скажем, в одних апартаментах может разместиться до 4 семей (4 спальни), и тогда цена в 200 долларов за апартаменты превращается в 50 долларов на семью. Для центра Тбилиси это уже смешная цена, если сравнивать, например, с номером в приличной гостинице. При этом Алеко всегда выступает перед своими гостями в качестве источника удивительно интересных знаний об истории и жизни Грузии, Тбилиси, Старого города и улицы Верцхле как в прошлом, так и сейчас. И на следующий день после приезда гости уже готовы путешествовать с Алеко в качестве водителя-гида. Если одна-две семьи, то прыгаем в семейный минивэн на 7 человек, если большая компания – то в Sprinter на 14 человек. Скажете, что здесь такого, вокруг море экскурсоводов. То, что море, правильно, то, что с большинством неимоверно скучно, тоже спорить сложно. К тому же у Алеко привлекательная система ценообразования: если многие считают деньги "с головы", то Алеко и его команда – с машины. Почувствуйте разницу, как говорится. И еще Алеко отмечает, что туристы изменились, особенно из России, особенно подростки. Они сами все читают, сами все знают, рассказ гида с примитивным перечислением имен и дат вызовет у них неминуемую скуку… А семейный марани в подвале дома – это вообще песня. Алеко рассказывает мне, что они изначально задумывали свой подвал как "музей вина из квеври", для которого собрали неплохую коллекцию артефактов столетней давности. Что-то осталось от его прабабушки, что-то нашли у соседей, что-то купили на антикварных развалах. Теперь на стенах марани висят музыкальные инструменты, разные предметы для приготовления вина, в том числе глиняные кувшины, в которых наши предки брали с собой вино в поле, поскольку они могут сохранять напиток прохладным даже в жару. А старинную кухонную утварь на стену не вешают и в комоды не прячут. Вместе с гостями в медных казанах варят варенье, в специальном деревянном тазе замешивают тесто для хинкали, сервируют каждый вечер столы старинными немецкими подсвечниками, бокалами и фарфоровой посудой.Мебель тоже старинная, старинные немецкие стулья из розового дерева с филигранной резьбой. Вазочки всевозможные со своей историей, за которыми вся семья азартно охотится на Сухом мосту и в других антикварных точках. Наконец, всеобщее внимание привлекает старинный камин, восстановленный из номерных красных кирпичей и изразцов 120-летней давности. В нем в соответствии с грузинской традицией готовятся многие блюда национальной кухни, все из натуральных продуктов, в основном из Западной Грузии. Именно в камине, а не на газовой или электрической плите. Все это всегда закономерно вызывает интерес у туристов из любой стран. Однако больше всего туристам нравится даже не интерьер, а атмосфера постоянного семейного праздника. На который тут же приглашают любого из гостей дома, а при возможности и туристов, забредших с улицы. Можно войти и сразу попасть на совместное приготовление хинкали.А если что-то готовится в камине, то смело рассчитывайте на бесплатное угощение, будь то пеламуши, хачапури или картошка, запеченная в мундире. Еще у семьи Алеко есть замечательная традиция: вечером у любого гостя есть возможность не просто посидеть в марани, а окунуться в обстановку реального семейного ужина, а при хорошем раскладе (взаимной симпатии, что случается очень часто) – принять в нем непосредственное участие. Конечно, здесь проводятся и дегустации, на то оно и марани. В ресторанном бизнесе есть понятие ВАУ-сервиса (от "Вау!"), т. е. сверхобслуживания, которое не предусмотрено регламентом и стандартами (например, официант по своей инициативе посидит с маленьким ребенком, чтобы его мама могла потанцевать во время ужина). Так вот работа Алеко и его семьи-команды – это всегда ВАУ! Алеко говорит мне, что всегда старается по возможности встречать своих в аэропорту. Своих – это россиян и украинцев, израильтян и арабов, китайцев и тайваньцев, казахов…, далее по списку. Естественно, туристы в шоке от начала такого гостеприимства. Будучи гостем у Алеко, жизнь туриста наполняется сплошными комплиментами: завтрак может в качестве сюрприза стать бесплатным; все, что готовится в камине, заставят попробовать; придешь поужинать, получи бутылку хорошего вина в подарок. Повторяю еще раз, это не реклама. Моя цель – объяснить, что такое нишевая услуга, и посоветовать всем в Грузии, кто занимается туристами, подумать в этом направлении. Без проблем, конечно, не обходится и в доме Алеко. Главная беда – все замыкается на хозяина. Стоит ему уехать в деревенское поместье в Озургети, и жизнь продолжается уже в пол силы (вот она, роль личности в истории). Поэтому я давно стараюсь сподвигнуть Алеко на тиражирование и масштабирование его модели работы – объединить несколько элитных апартаментов в центре города, создать площадки в соцсетях для их продвижения, подготовить правильных администраторов, официантов, сомелье и гидов для интерактивных туров. А впоследствии на этой базе даже создать школу для обучения и переподготовки кадров по всем направлениям. Если кому-нибудь будет интересно, пишите, связывайтесь. Мимо такого проекта я сам лично не пройду.

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грузия, туризм, тбилиси, репортаж sputnik грузия