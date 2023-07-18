https://sputnik-georgia.ru/20230718/pravitelstvo-gruzii-prodolzhaet-pomogat-fermeram-v-razvedenii-golubiki-279672899.html
Правительство Грузии продолжает помогать фермерам в разведении голубики
Правительство Грузии продолжает помогать фермерам в разведении голубики
По статистике, доходы от экспорта голубики из Грузии с 1 мая 2023 года выросли на 136,9% и составили 17,3 миллиона долларов 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T15:20+0400
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2023-07-18T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские фермеры получили более 127,9 миллиона лари (49,7 миллиона долларов) на разведение голубики в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит" – по всей стране сады посажены на площади 2,5 тысячи гектаров, сообщает Минсельхоз. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Харатишвили вместе с заместителем губернатора региона Самегрело-Земо Сванети Давидом Верава осмотрела плантации голубики и холодильное хозяйство компании "Голден фарм" в селе Хорга Хобского муниципалитета. Компания является бенефициаром Агентства развития села и при поддержке государства высадила сад голубики на площади 16 гектаров, а также обустроила холодильное хозяйство. На разведение современного сада голубики и обустройство системы орошения в 2020 году компания получила софинансирование в размере 250 тысяч лари в рамках программы "Посади будущее". Кроме того, размер кредита в рамках программы "Льготный агрокредит" составил 850 тысяч лари. Также на обустройство холодильного хозяйства, оснащенного по современным стандартам, компания осуществила инвестиции в размере 3,5 миллиона лари, 500 тысяч лари из которых – грант Агентства развития села, а 1 миллион – "Льготный агрокредит". Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза >>>Холодильное хозяйство рассчитано на хранение 250 тонн голубики. В компании трудоустроено 10 местных жителей. По словам директора "Голден фарм" Давида Лабарткава, сад вступит в полное плодоношение через два года. В 2023 году компания уже вывезла 30 тонн голубики в страны Персидского залива, Китай, Германию и Польшу. По статистике, доходы от экспорта голубики из Грузии с 1 мая 2023 года выросли на 136,9% и составили 17,3 миллиона долларов. Грузия заработала четыре миллиона долларов на экспорте персиков >>>За этот период из Грузии экспортировано почти 2,9 тысячи тонн голубики, что на 139,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,7 тысячи тонн. Осуществление программы "Посади будущее" началось в марте 2015 года и является частью государственной программы "Льготный агрокредит", а также предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, самегрело, имерети, аджария, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, самегрело, имерети, аджария, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии
Правительство Грузии продолжает помогать фермерам в разведении голубики
По статистике, доходы от экспорта голубики из Грузии с 1 мая 2023 года выросли на 136,9% и составили 17,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские фермеры получили более 127,9 миллиона лари (49,7 миллиона долларов) на разведение голубики в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит" – по всей стране сады посажены на площади 2,5 тысячи гектаров, сообщает Минсельхоз.
В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.
"Государство поддерживает развитие сектора голубики как в плане первичного производства, так и хранения и реализации. В рамках программы "Посади будущее" в Грузии сады голубики были посажены на 2 500 га, из которых 1 500 га приходится на регион Самегрело, где софинансирование со стороны государства составило 27 млн лари", – заявила замдиректора Агентства развития села Наталья Харатишвили.
Харатишвили вместе с заместителем губернатора региона Самегрело-Земо Сванети Давидом Верава осмотрела плантации голубики и холодильное хозяйство компании "Голден фарм" в селе Хорга Хобского муниципалитета.
Компания является бенефициаром Агентства развития села и при поддержке государства высадила сад голубики на площади 16 гектаров, а также обустроила холодильное хозяйство.
На разведение современного сада голубики и обустройство системы орошения в 2020 году компания получила софинансирование в размере 250 тысяч лари в рамках программы "Посади будущее". Кроме того, размер кредита в рамках программы "Льготный агрокредит" составил 850 тысяч лари.
Также на обустройство холодильного хозяйства, оснащенного по современным стандартам, компания осуществила инвестиции в размере 3,5 миллиона лари, 500 тысяч лари из которых – грант Агентства развития села, а 1 миллион – "Льготный агрокредит".
Холодильное хозяйство рассчитано на хранение 250 тонн голубики. В компании трудоустроено 10 местных жителей. По словам директора "Голден фарм" Давида Лабарткава, сад вступит в полное плодоношение через два года. В 2023 году компания уже вывезла 30 тонн голубики в страны Персидского залива, Китай, Германию и Польшу.
По статистике, доходы от экспорта голубики из Грузии с 1 мая 2023 года выросли на 136,9% и составили 17,3 миллиона долларов.
За этот период из Грузии экспортировано почти 2,9 тысячи тонн голубики, что на 139,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,7 тысячи тонн.
Осуществление программы "Посади будущее" началось в марте 2015 года и является частью государственной программы "Льготный агрокредит", а также предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.