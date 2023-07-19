https://sputnik-georgia.ru/20230719/gruziya-operezhaet-po-reformam-moldovu-i-ukrainu--premer-279769692.html

Грузия опережает по реформам Молдову и Украину – премьер

Грузия опережает по реформам Молдову и Украину – премьер

Информация о том, что среди стран, подписавших соглашение об ассоциации с ЕС, Грузия занимает последнее место, не соответствует действительности, заявил... 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T22:45+0400

2023-07-19T22:45+0400

2023-07-19T23:10+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузия в плане осуществления реформ находится далеко впереди Молдовы и Украины, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста о заявлении федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.Бербок заявила, что европейская семья "открывает двери ЕС новым членам, которыми являются Украина, Молдова, Западные Балканы и в долгосрочный период Грузия". Кроме того, в своем вопросе журналист заявила, что согласно отчету Еврокомиссии, Грузия в этом "ассоциированном трио" (соглашение об ассоциации с ЕС – ред.) занимает последнее место. Еврокомиссия в феврале обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. По утверждению лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, Грузия значительно (на 12 баллов) опережает Молдову и почти по всем ключевым параметрам – Украину. Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги?>>В тоже время премьер-министр отметил, что Грузия в международных рейтингах по ряду критериев опережает многие развитые страны.Глава грузинского правительства также подчеркнул, что одним из противников получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС является Украина. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, молдова, украина, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз