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"Миссия Саакашвили провалилась" – в "Грузинской мечте" ответили на заявление Арахамия

"Миссия Саакашвили провалилась" – в "Грузинской мечте" ответили на заявление Арахамия

В Тбилиси резко ответили на заявление украинского депутата 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T12:02+0400

2023-07-19T12:02+0400

2023-07-19T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Заявление одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия является продолжением борьбы против Грузии – в Киеве раздражены тем, что миссия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провалилась, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Арахамия, который отличается резкой критикой в адрес нынешний власти Грузии, заявил, что намерен обратиться к прокуратуре Украины, чтобы та возбудила уголовное дело по подготовке убийства экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили. По данным прокуратуры Грузии, экс-президент незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. Украинский депутат перешел все границы – лидер "Грузинской мечты" >>В декабре 2021 года власти Украины сообщили, что дело о незаконном пересечении границы Саакашвили возбуждено и в результате служебной проверки в рамках дела несколько сотрудников государственной пограничной службы страны привлекли к дисциплинарной ответственности. Саакашвили в Грузии Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Цепь провокаций в Грузии – какой сценарий ждет страну? >>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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