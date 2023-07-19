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Поведение властей Украины в отношении Грузии нарушает все рамки – премьер

Поведение властей Украины в отношении Грузии нарушает все рамки – премьер

Премьер прокомментировал высылку посла Грузии из-за Украины из-за ситуации с Михаилом Саакашвили 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T20:36+0400

2023-07-19T20:36+0400

2023-07-19T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Поведение властей Украины по отношению к Грузии выходит за все рамки дружбы и дипломатии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с осужденным в экс-президентом Грузии, гражданином Украины, Михаилом Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений.При этом премьер задал вопрос, не является ли это еще одним подтверждением того, что что власти Украины знали о тайном приезде Саакашвил в Грузию осенью 2021 года.Премьер Грузии отметил, что власти Украины так и не отреагировали на нарушение закона со стороны Саакашвили, когда тот пересек незаконно украинскую границу. Кроме того, по словам премьера, бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гия Лорткипанидзе лично принимал участие в отправке Саакашвили в Грузию "контрабандным путем" и после этого получил повышение и стал заместителем главы контрразведки Украины.Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>При этом он подчеркнул, что власти Грузии представили Украине доказательства участия Лорткипанидзе в отправке Саакашвили, но те никак не отреагировали. По данным прокуратуры Грузии, экс-президент в сентябре 2021 года незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. В декабре 2021 года власти Украины сообщили, что дело о незаконном пересечении границы Саакашвили возбуждено и в результате служебной проверки в рамках дела несколько сотрудников государственной пограничной службы страны привлекли к дисциплинарной ответственности. Саакашвили в Грузии Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Украинский депутат перешел все границы – лидер "Грузинской мечты" >>На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Решение Зеленского удивило многих дипломатов – посол Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, верховная рада, тбилиси, киев