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Власти Грузии готовы принять иностранных врачей для Саакашвили – премьер

Власти Грузии готовы принять иностранных врачей для Саакашвили – премьер

После скандала с польскими врачами, приехавшими в Грузию, чтобы осмотреть Михаила Саакашвили, начались разговоры о том, что власти больше не позволят подобный... 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T23:36+0400

2023-07-19T23:36+0400

2023-07-19T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Предложение властей Грузии о приглашении иностранных врачей для осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается в силе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В декабре 2022 года министерство юстиции Грузии заявило о готовности принять по желанию семьи экс-президента любых иностранных врачей, которые будут заниматься его лечением. Скандал с польскими врачами на прошлой неделе вызвал слухи о возможной отмене этого предложения. При этом, он подчеркнул, что сотрудничество с польскими врачами не получится. Премьер отметил, что в Польше в данный момент ведется предвыборная кампания. "Как видно бывшие друзья Саакашвили активно включены в эту кампанию и используют этот вопрос во внутренней политической повестке дня", - сказал Гарибашвили. Скандал с польскими врачами Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили.На обнародованной записи с камеры видеонаблюдения в клинике "Вивамеди" видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. В бумагу были завернуты ноготь и волос, сказала позже гендиректор клиники Нино Надирадзе. Польше нечего сказать о скандале с биоматериалами Саакашвили – депутат "Грузинской мечты">>По словам министра юстиции Рати Брегадзе, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей.Польский дипломат, который был вызван в МИД Грузии по просьбе министра юстиции, сказал, что ему не известно, чем вызвано подобное поведение польского врача. Спустя два дня заявление сделал МИД Польши. В нем говорится, что действия врача были непредумышленными, поэтому обнародование видеозаписи и ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии противоречат принципам хорошего сотрудничества.Власти Грузии заявили, что польские врачи уже дискредитировали весь процесс обследования.Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, польша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, тбилиси, украина