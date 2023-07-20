https://sputnik-georgia.ru/20230720/bylo-ozhidaemo---morgoshiya-ob-initsiative-evrodeputatov-vvesti-protiv-nego-sanktsii-279957305.html

"Было ожидаемо" – Моргошия об инициативе Евродепутатов ввести против него санкции

"Было ожидаемо" – Моргошия об инициативе Евродепутатов ввести против него санкции

Если Евросоюз решит запретить мне въезд в Европу, отвечу так: мои деды без визы доехали до Берлина, так что я тоже что-нибудь придумаю, заявил Моргошия 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T19:27+0400

2023-07-20T19:27+0400

2023-07-20T19:46+0400

грузия

новости

политика

консервативное движение

европарламент

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263440732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d2cd7674aabddb7e06c783d2be5e93.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Учредитель организации "Альт-инфо" и непарламентской партии "Консервативное движение" Константин Моргошия назвал инициативу нескольких депутатов Европарламента ввести санкции против него и его организации, ожидаемой, указывающей на то, что он и "Альт-инфо" – главные враги Запада в Грузии. С требованием ввести "целенаправленные санкции против группы "Альт-инфо" и стоящего за ней олигарха Константина Моргошия" выступили шесть депутатов Европарламента. В совместном заявлении отмечено, что в своих медиаканалах "Альт-инфо" распространяет язык ненависти к ЛГБТК, и организация активно участвовала в нападениях на фестиваль "Тбилиси прайд" 8 июля 2023 года. Он предполагает, что в случае введения санкций, ему в первую очередь могут ограничить въезд в страны Европы. "Будут искать банковские счета, мои и моих родственников. И предполагаю, ограничат въезд в Еврозону. Не знаю, на что еще им хватит фантазии. Если Евросоюз решит запретить мне въезд в Европу, отвечу так: мои деды Тарас Моргошия и Лаврентий Кварацхелия без визы доехали до Берлина, так что я тоже что-нибудь придумаю", – сказал он. Моргошия считает, что реакция депутатов Европарламента указывает на то, что партия и "Альт-инфо" работают эффективно. Европарламент хочет создать прецеденты введения санкций против Грузии – Сарджвеладзе >>"И работаем не в том ракурсе, который хотелось бы видеть им. После 5 июля 2021 года это было уже началом поражения ультралиберальных сил Грузии, это постепенно дошло до того, что на сегодняшний день уже и правительство, и правящая партия почти говорит той риторикой, которой мы говорим уже годами. И это им не нравится", – сказал он. Моргошия отметил, что деятельность "Альт-инфо" направлена на становление Грузии суверенным государством. Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. "Гей-пропаганда для нас недопустима. Если в Грузии пройдет ЛГБТ-прайд, нам уже не важно, будет ли восстановление территориальной целостности, потому что это будет означать прекращение существования Грузии как государства. Это будет просто географическая локация, на которой проживают люди, которые провели гей-парад", – отметил Моргошия. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии>>Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава – ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, консервативное движение, европарламент, европа