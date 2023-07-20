https://sputnik-georgia.ru/20230720/evroparlament-khochet-sozdat-pretsedenty-vvedeniya-sanktsiy-protiv-gruzii--sardzhveladze-279855896.html

Европарламент хочет создать прецеденты введения санкций против Грузии – Сарджвеладзе

Европарламент хочет создать прецеденты введения санкций против Грузии – Сарджвеладзе

Шесть депутатов ЕС требуют ввести "целенаправленные санкции против группы "Альт-инфо" и стоящго за ней олигарха Константина Моргошия" 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T15:26+0400

2023-07-20T15:26+0400

2023-07-20T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Цель инициативы нескольки депутатов Европарламента ввести санкции против грузинской организации "Альт-инфо" и ее лидера на самом деле не защита прав человека, а создание прецендентов введения санкций в отношении Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. С требованием ввести "целенаправленные санкции против группы "Альт-инфо" и стоящго за ней олигарха Константина Моргошия" выступили шесть депутатов Европарламента. В совместном заявление отмечено, что в своих медиа-каналах "Альт-инфо" распространяет язык ненависти к ЛГБТК, и орагнизация активно участвовала в нападениях на фестиваль "Тбилиси прайд" 8 июля 2023 года. По словам политика, есть люди, которые имеют категорически неприемлемое для него мнение относительно внешнеполитического вектора Грузии. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии>>"Тем не менее, это не значит, что я пойду и попытаюсь на внешнем фланге ввести санкции в этой стране, поскольку с точки зрения репутации это не будет использовано во благо страны", - подчеркнул Сарджвеладзе. В своем обращении шестеро депутатов ЕП призывали соответсвующие органы в Грузии бороться с насилием по отношению ЛГБТК-сообществу и особенно защищать их безопасность.Инциденты с "Альт-инфо"Основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами, и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ. Что касается фестиваля сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля 2023 года на закрытой территории у озера Лиси, то он сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля>>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии. В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.С критикой в адрес МВД Грузии из-за инцидента во время проведения "Тбилиси прайд" выступила посол Грузии в США Келли Дегнан. Дипломат выразила недовольство тем, что МВД не выполнило обещание и не смогло обезопасить участников мероприятия, позволив "непокорной толпе" пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать кордон полиции и осуществить акты вандализма на закрытой территории проведения фестиваля.В ответ глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе заявил, что грузинская полиция правильно расставила приоритеты, обеспечив безопасность участников фестиваля "Тбилиси прайд" и не заслуживает никаких упреков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, келли дегнан, сша