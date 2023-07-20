https://sputnik-georgia.ru/20230720/pervaya-koalitsiya-k-vyboram-v-gruzii---dve-oppozitsionnye-partii-obedinilis-279974170.html

Первая коалиция к выборам в Грузии - две оппозиционные партии объединились

Первая коалиция к выборам в Грузии - две оппозиционные партии объединились

Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T23:59+0400

2023-07-20T23:59+0400

2023-07-20T23:59+0400

грузия

новости

политика

леван хабеишвили

ника мелия

вано мерабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

партия "стратегия агмашенебели"

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" объявили о создании коалиции. О возможности коалиции перед парламентскими выборами осенью 2024 года в "Нацдвижении" заговорили еще месяц назад. Тогда лидер партии Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Между тем в самой партии продолжается противостояние сторонников Хабеишвили с флангом, поддерживающим бывшего лидера партии Нику Мелия Между тем о ботказе сотрудничать с "Единым национальным движением" уже заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию", партия "Гирчи", "Лело", "Дроа" и "Граждане" В "Нацдвижении" на сегодня образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. "Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели" то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ника мелия, вано мерабишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "стратегия агмашенебели", георгий вашадзе