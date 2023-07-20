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Статус кандидата в ЕС: в Брюсселе обсудили прогресс Грузии
Статус кандидата в ЕС: в Брюсселе обсудили прогресс Грузии
Главный дипломат Грузии провел встречу с руководящими лицами европейских структур 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T12:01+0400
2023-07-20T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили обсудил в Брюсселе прогресс страны на пути к вступлению в ЕС, в том числе выполнение 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в ЕС, сообщает пресс-служба МИД.Главный дипломат Грузии провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархейем и гендиректором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Герт-Ян КупманомЕвропейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. По информации МИД Грузии, цель визита – оценка процесса вступления Грузии в Европейский союз, обсуждение текущей повестки сотрудничества Грузии и ЕС и определение дальнейших шагов. Грузия опережает по реформам Молдову и Украину – премьер>>Стороны рассмотрели текущий прогресс Грузии в реализации 12 приоритетов Европейской комиссии. Реформы, проводимые Грузией в различных направлениях, которые служат выполнению 12 приоритетов, получили положительную оценку. По словам еврокомиссара, важно, чтобы прогресс Грузии продолжался. Стороны положительно оценили все направления сотрудничества Грузия-ЕС. Особое внимание было уделено шагам, предпринятым в плане отраслевой и экономической интеграции, и планам на будущее. Кроме того, была подчеркнута важная роль Грузии как транзитной страны. На встрече также обсудили обстановку безопасности и геополитические вызовы в регионе. Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги?>>Стороны обменялись мнениями о том, какие шаги следует предпринять для дальнейшего прогресса на пути интеграции Грузии в Евросоюз, и положительно оценили тесные контакты на высоком уровне между сторонами. Стороны также выразили надежду, что предпринятые страной шаги и текущий прогресс будут должным образом отражены в отчете Еврокомиссии о расширении. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, брюссель, тбилиси, украина, илья дарчиашвили, еврокомиссия
Статус кандидата в ЕС: в Брюсселе обсудили прогресс Грузии
12:01 20.07.2023 (обновлено: 12:04 20.07.2023)
Главный дипломат Грузии провел встречу с руководящими лицами европейских структур
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили обсудил в Брюсселе прогресс страны на пути к вступлению в ЕС, в том числе выполнение 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в ЕС, сообщает пресс-служба МИД.
Главный дипломат Грузии провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархейем и гендиректором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Герт-Ян Купманом
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"На встрече с еврокомиссаром Оливером Вархейем мы акцентировали внимание на прогрессе Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, а также на выполнении 12 рекомендаций. Надеюсь, что усилия Грузии по вступлению в Евросоюз получат должное признание в Докладе о расширении 2023 года", – написал министр в Twitter.
По информации МИД Грузии, цель визита – оценка процесса вступления Грузии в Европейский союз, обсуждение текущей повестки сотрудничества Грузии и ЕС и определение дальнейших шагов.
Стороны рассмотрели текущий прогресс Грузии в реализации 12 приоритетов Европейской комиссии. Реформы, проводимые Грузией в различных направлениях, которые служат выполнению 12 приоритетов, получили положительную оценку.
По словам еврокомиссара, важно, чтобы прогресс Грузии продолжался.
"Министр иностранных дел Грузии заверил меня, что прогресс выполнения 12 рекомендаций идет в правильном направлении. Важно продолжить и ускорить эту работу до отчета о расширении 2023 года", – написал Вархей в Twitter.
Стороны положительно оценили все направления сотрудничества Грузия-ЕС. Особое внимание было уделено шагам, предпринятым в плане отраслевой и экономической интеграции, и планам на будущее.
Кроме того, была подчеркнута важная роль Грузии как транзитной страны. На встрече также обсудили обстановку безопасности и геополитические вызовы в регионе.
Стороны обменялись мнениями о том, какие шаги следует предпринять для дальнейшего прогресса на пути интеграции Грузии в Евросоюз, и положительно оценили тесные контакты на высоком уровне между сторонами.
Стороны также выразили надежду, что предпринятые страной шаги и текущий прогресс будут должным образом отражены в отчете Еврокомиссии о расширении.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.