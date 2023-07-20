https://sputnik-georgia.ru/20230720/toksichno-i-riskovanno--deputat-ob-uchastii--kezerashvili-v-gruzinskoy-politike-279785804.html

Токсично и рискованно – депутат об участии Кезерашвили в грузинской политике

Токсично и рискованно – депутат об участии Кезерашвили в грузинской политике

Оппозиция нужна Кезерашвили для того, чтобы вернуть себе былые полномочия, считает парламентарий 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T15:01+0400

2023-07-20T15:01+0400

2023-07-20T15:01+0400

политика

грузия

израиль

новости

давид кезерашвили

михаил саакашвили

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/15/275978419_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_e5a79ac3edd08ec6df1f5f4a2f09ce0e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Участие в политике экс-министра обороны, бизнесмена и владельца телеканала "Формула" Давида Кезерашвили настолько токсично, что это может нанести огромный вред политикам, которые пытаются крутиться на его орбите, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. По его словам, из-за доступа к финансовым и медийным ресурсам сотрудничество с Кезерашвили может быть заманчивым для политика, но при этом очень рискованным с точки зрения добросовестности в глазах общественности. "Оппозиция нужна Кезерашвили для того, чтобы вернуть себе те полномочия в Грузии, которые у него были и которые позволили ему стать тем, кем он стал. Кезерашвили не начинал свою деятельность в Грузии с таким большим капиталом. Таковым он стал после того, как занялся политикой, и есть много обвинений, доказывающих методы накопления капитала", – отметил он. Грузинская оппозиция готовится к политической свадьбе? Реакция "Мечты" на встречу в Кахети>>В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании с их стороны готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. "Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД>>Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Кезерашвили и "Нацдвижение" "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, израиль, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия