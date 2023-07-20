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У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента

У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента

Власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, заявил председатель парламента 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T19:04+0400

2023-07-20T19:04+0400

2023-07-20T20:39+0400

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шалва папуашвили

владимир зеленский

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единое национальное движение

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. У властей Украины нет права говорить с высоты морального пьедестала с Грузией, в отличии от стран ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Грузия стала объектом резкой критики из-за отказа вводить санкции против России и отказа освобождать осужденного Саакашвили по состоянию здоровья. В начале июля Украина буквально выслала посла Грузии из страны. При этом он отметил, что власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, тогда как со стороны властей Украины слышны нападки на Грузию. "Мы давно по многим причинам считаемся с украинскими властями из-за нашего отношения к украинскому народу, мы считаемся с ситуацией и, как вы знаете, воздерживаемся от излишних комментариев, тогда как власти Украины избрали нападки на грузинский народ как свою политику и так продолжается годы", – сказал Папуашвили. Как сказал Папуашвили, нападки заключаются в назначении осужденного в Грузии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на высокий пост, также как и назначение на должности его соратников. Поведение властей Украины в отношении Грузии выходит за все рамки – премьер >>Кроме того, спикер парламента Грузии заявил, что возвращение Саакашвили в Грузию было организовано контрразведкой Украины. "Эти нападки выражены в том, что украинская контрразведка, высокопоставленные лица контрразведки организовали проникновение Михаила Саакашвили в Грузию", – сказал Папуашвили. Он назвал действия Украины недружественными. По его словам, власти Украины не проводят интересов своего народа. "Мы уважаем украинское государство и народ. К сожалению, власти Украины сегодня не проводит интересы своего народа, так как нападают на грузинский народ", – сказал Папуашвили. Отношения Грузии и Украины По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с осужденным в экс-президентом Грузии, гражданином Украины, Михаилом Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, владимир зеленский, верховная рада, единое национальное движение, обострение ситуации вокруг украины