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У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента
У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента
Власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, заявил председатель парламента 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T19:04+0400
2023-07-20T19:04+0400
2023-07-20T20:39+0400
грузия
новости
украина
политика
михаил саакашвили
шалва папуашвили
владимир зеленский
верховная рада
единое национальное движение
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. У властей Украины нет права говорить с высоты морального пьедестала с Грузией, в отличии от стран ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Грузия стала объектом резкой критики из-за отказа вводить санкции против России и отказа освобождать осужденного Саакашвили по состоянию здоровья. В начале июля Украина буквально выслала посла Грузии из страны. При этом он отметил, что власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, тогда как со стороны властей Украины слышны нападки на Грузию. "Мы давно по многим причинам считаемся с украинскими властями из-за нашего отношения к украинскому народу, мы считаемся с ситуацией и, как вы знаете, воздерживаемся от излишних комментариев, тогда как власти Украины избрали нападки на грузинский народ как свою политику и так продолжается годы", – сказал Папуашвили. Как сказал Папуашвили, нападки заключаются в назначении осужденного в Грузии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на высокий пост, также как и назначение на должности его соратников. Поведение властей Украины в отношении Грузии выходит за все рамки – премьер >>Кроме того, спикер парламента Грузии заявил, что возвращение Саакашвили в Грузию было организовано контрразведкой Украины. "Эти нападки выражены в том, что украинская контрразведка, высокопоставленные лица контрразведки организовали проникновение Михаила Саакашвили в Грузию", – сказал Папуашвили. Он назвал действия Украины недружественными. По его словам, власти Украины не проводят интересов своего народа. "Мы уважаем украинское государство и народ. К сожалению, власти Украины сегодня не проводит интересы своего народа, так как нападают на грузинский народ", – сказал Папуашвили. Отношения Грузии и Украины По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с осужденным в экс-президентом Грузии, гражданином Украины, Михаилом Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, владимир зеленский, верховная рада, единое национальное движение, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, украина, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, владимир зеленский, верховная рада, единое национальное движение, обострение ситуации вокруг украины
У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента
19:04 20.07.2023 (обновлено: 20:39 20.07.2023)
Власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. У властей Украины нет права говорить с высоты морального пьедестала с Грузией, в отличии от стран ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Грузия стала объектом резкой критики из-за отказа вводить санкции против России и отказа освобождать осужденного Саакашвили по состоянию здоровья. В начале июля Украина буквально выслала посла Грузии из страны.
"У Украины есть моральное преимущество, чтобы с морального пьедестала говорить с Евросоюзом или многими западными странами, но я не думаю, что у властей Украины есть право говорить с морального пьедестала с Грузией, со страной, которая сама прошла три войны. Когда мы были в этой войне, мы никого не попрекали, ничего не требовали и ни на кого с такого пьедестала не смотрели. Безусловно, у властей Украины нет морального права говорить с грузинским народом, Грузией и ее властью с какого-либо морального пьедестала", – сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что власти Грузии учитывают положение Украины и воздерживаются от резких комментариев, тогда как со стороны властей Украины слышны нападки на Грузию.
"Мы давно по многим причинам считаемся с украинскими властями из-за нашего отношения к украинскому народу, мы считаемся с ситуацией и, как вы знаете, воздерживаемся от излишних комментариев, тогда как власти Украины избрали нападки на грузинский народ как свою политику и так продолжается годы", – сказал Папуашвили.
Как сказал Папуашвили, нападки заключаются в назначении осужденного в Грузии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на высокий пост, также как и назначение на должности его соратников.
Кроме того, спикер парламента Грузии заявил, что возвращение Саакашвили в Грузию было организовано контрразведкой Украины.
"Эти нападки выражены в том, что украинская контрразведка, высокопоставленные лица контрразведки организовали проникновение Михаила Саакашвили в Грузию", – сказал Папуашвили.
Он назвал действия Украины недружественными.
"Грузия оказалась единственной страной для Украины, когда та посчитала, что с грузинским народом ей не нужен посол, что посол грузинского народа не должен быть в ее столице", – сказал Папуашвили.
По его словам, власти Украины не проводят интересов своего народа.
"Мы уважаем украинское государство и народ. К сожалению, власти Украины сегодня не проводит интересы своего народа, так как нападают на грузинский народ", – сказал Папуашвили.
Отношения Грузии и Украины
По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с осужденным в экс-президентом Грузии, гражданином Украины, Михаилом Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.