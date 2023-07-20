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В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека
В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека
Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T22:56+0400
2023-07-20T22:56+0400
2023-07-20T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой сообщило о раскрытии международной схемы торговли наркотиками в Грузии и выявлении 22 обвиняемых, среди которых граждане Грузии, Болгарии и Турции. В рамках расследования обвинения заочно представлены трем руководителям преступной группировки и задержаны два адвоката – граждане Грузии и один гражданин Турции. По версии следствия, участники преступной схемы незаконно ввозили в Грузию в особо крупном размере такие наркотики, как героин, кокаин, бупренорфин, метадон, метамфетамины, амфетамины и МДМА. После обвиняемые расфасовывали незаконно ввезенные наркотики и делали "закладки" для их реализации, после отмывая полученные деньги. Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах >>Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств. В результате обысков полиция из домов задержанных изъяла наркотики, огнестрельное оружие и патроны, а также автомобили обвиняемых, компьютеры и мобильные телефоны. Всем задержанным и обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств и отмывание денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля
В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека
22:56 20.07.2023 (обновлено: 23:19 20.07.2023)
Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой сообщило о раскрытии международной схемы торговли наркотиками в Грузии и выявлении 22 обвиняемых, среди которых граждане Грузии, Болгарии и Турции.
"В результате следственных действий в различное время и в различных местах на этом этапе задержаны и привлечены к уголовной ответственности 22 члена транснациональной группы", – говорится в заявлении МВД.
В рамках расследования обвинения заочно представлены трем руководителям преступной группировки и задержаны два адвоката – граждане Грузии и один гражданин Турции.
По версии следствия, участники преступной схемы незаконно ввозили в Грузию в особо крупном размере такие наркотики, как героин, кокаин, бупренорфин, метадон, метамфетамины, амфетамины и МДМА.
После обвиняемые расфасовывали незаконно ввезенные наркотики и делали "закладки" для их реализации, после отмывая полученные деньги.
Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств.
В результате обысков полиция из домов задержанных изъяла наркотики, огнестрельное оружие и патроны, а также автомобили обвиняемых, компьютеры и мобильные телефоны.
Всем задержанным и обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств и отмывание денег.