https://sputnik-georgia.ru/20230720/v-gruzii-raskryli-mezhdunarodnuyu-set-narkotorgovli---obvinyayutsya-22-cheloveka-279972828.html

В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека

В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека

Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T22:56+0400

2023-07-20T22:56+0400

2023-07-20T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой сообщило о раскрытии международной схемы торговли наркотиками в Грузии и выявлении 22 обвиняемых, среди которых граждане Грузии, Болгарии и Турции. В рамках расследования обвинения заочно представлены трем руководителям преступной группировки и задержаны два адвоката – граждане Грузии и один гражданин Турции. По версии следствия, участники преступной схемы незаконно ввозили в Грузию в особо крупном размере такие наркотики, как героин, кокаин, бупренорфин, метадон, метамфетамины, амфетамины и МДМА. После обвиняемые расфасовывали незаконно ввезенные наркотики и делали "закладки" для их реализации, после отмывая полученные деньги. Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах >>Задержанные адвокаты, как установило расследование, распоряжались счетами преступной группировки и отвечали за сокрытие происхождения средств. В результате обысков полиция из домов задержанных изъяла наркотики, огнестрельное оружие и патроны, а также автомобили обвиняемых, компьютеры и мобильные телефоны. Всем задержанным и обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств и отмывание денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля