https://sputnik-georgia.ru/20230721/chast-gruzinskikh-bankov-priostanovila-perechisleniya-iz-rossii-po-sisteme-yunistrim-280018367.html

Часть грузинских банков приостановила перечисления из России по системе "Юнистрим"

Часть грузинских банков приостановила перечисления из России по системе "Юнистрим"

"Банк Грузии" работает с "Юнистрим" в штатном режиме, информация о приостановке не соответствует действительности, заявили в банке 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T15:38+0400

2023-07-21T15:38+0400

2023-07-21T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинские банки TBC bank и Liberty bank приостановили выдачу средств и работу с российской платежной системой "Юнистрим", сообщили Sputnik Грузия в финансовых учреждениях. В четверг, 20 июля, в отношении банка "Юнистрим" были введены ограничения со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Стало ли этой причиной перебоев в работе "Юнистрим" в Грузии пока не подтверждено, хотя часть СМИ связала проблему переводов через эту систему именно с санкциями США. В Liberty bank отметили, что перебои с "Юнистримом" начались сегодня днем, но причиной назвали технические неполадки. "Ведутся работы по решению проблемы, идет обновление программы", - заявили в Liberty bank. В банке отметили, что денежные переводы из России возможны через платежные системы RIA, "Золотая корона", "Контакт" и "Юнистрим". Тем временем, "Банк Грузии" работает с "Юнистрим" в штатном режиме. Нацбанк Грузии серьезно подходит к соблюдению санкций – и. о. главы регулятора >>"Мы работает с системами "Юнистрим" и "Золотая Корона". Информация о том, что переводы из России через систему "Юнистрим" приостановлена, не соответствует действительности. Система активная, мы можем принять перевод "Юнистрима", - сообщили в Bank of Georgia. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Грузия не нарушает санкции – глава парламента ответил на критику Госдепа США >>Власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, liberty bank, "банк грузии", tbc bank, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины