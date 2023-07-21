https://sputnik-georgia.ru/20230721/novaya-kompaniya-upravlyayuschaya-gwp-predstavila-plan-raboty-280096947.html
Новая компания, управляющая GWP, представила план работы
Новая компания, управляющая GWP, представила план работы
Компания приступила к детальному изучению и аудиту существующей системы водоснабжения и проблем Тбилиси, Рустави и Мцхета, заявил ее гендиректор 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T23:16+0400
2023-07-21T23:16+0400
2023-07-21T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Непрерывное и качественное снабжение водой Тбилиси и его окрестностей – главная цель водораспределительной компании столицы, заявил генеральный директор Georgia Global Utilities Group Хосе Мигель Сантос. Испанская компания Aqualia в июле завершила сделку по приобретению 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. При этом он подчеркнул, что основные ресурсы пойдут на обеспечение работы Georgia Water & Power (GWP). Georgia Global Utilities является ключевым игроком в секторах водоснабжения и возобновляемых источников энергии в Грузии. Кроме того, в сферу деятельности компании входит поставка питьевой воды и предоставление услуг по сбору и очистке сточных вод в столице Грузии и ее окрестностях. Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. Систему водоснабжения Тбилиси планируется полностью обновить >>В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, тбилиси, рустави, мцхета, вода, georgian water and power
грузия, новости, общество, экономика, тбилиси, рустави, мцхета, вода, georgian water and power
Новая компания, управляющая GWP, представила план работы
Компания приступила к детальному изучению и аудиту существующей системы водоснабжения и проблем Тбилиси, Рустави и Мцхета, заявил ее гендиректор
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Непрерывное и качественное снабжение водой Тбилиси и его окрестностей – главная цель водораспределительной компании столицы, заявил генеральный директор Georgia Global Utilities Group Хосе Мигель Сантос.
Испанская компания Aqualia в июле завершила сделку по приобретению 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов.
"Мы приступили к детальному изучению и аудиту существующей системы водоснабжения и проблем Тбилиси, Рустави и Мцхета. У нас есть знания и опыт для решения задач в этой области, развития системы, внедрения новых технологий, переподготовки кадров, создания системы контроля качества, управления техническим оснащением компании", – сказал Сантос.
При этом он подчеркнул, что основные ресурсы пойдут на обеспечение работы Georgia Water & Power (GWP).
Georgia Global Utilities является ключевым игроком в секторах водоснабжения и возобновляемых источников энергии в Грузии. Кроме того, в сферу деятельности компании входит поставка питьевой воды и предоставление услуг по сбору и очистке сточных вод в столице Грузии и ее окрестностях.
Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.
В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).