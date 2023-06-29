https://sputnik-georgia.ru/20230629/sistemu-vodosnabzheniya-tbilisi-planiruetsya-polnostyu-obnovit-279106548.html

Систему водоснабжения Тбилиси планируется полностью обновить

Систему водоснабжения Тбилиси планируется полностью обновить

В ближайшее время GWP планирует значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру водоснабжения Тбилиси 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T22:01+0400

2023-06-29T22:01+0400

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грузия

новости

общество

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Готовится план мероприятий по полномасштабному ремонту и эксплуатации водоснабжения Тбилиси на основе полноценного исследования системы, сообщается на сайте водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP). Владельцем GWP является крупнейший европейский инвестор – компания по управлению водными ресурсами Aqualia, которая в 2022 году осуществила инвестицию в размере 180 миллионов долларов. С появлением нового владельца началось беспрецедентное изучение состояния системы водоснабжения и углубленный аудит. В ближайшее время GWP планирует значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру водоснабжения Тбилиси. Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца >>Акционеры Aqualia, представители ведущего мирового инвестиционного фонда IFM вместе с гендиректором FCC Aqualia Феликсом Парра и гендиректором GGU Group Хосе Мигелем Сантосом Гонсалесом посетили объекты инфраструктуры, принадлежащие Aqualia, и вместе с местным руководством обсудили планируемые инвестиции для улучшения водоснабжения Тбилиси. Как отметили акционеры, для них особенно важно качество водоснабжения Тбилиси и устойчивое и ориентированное на результат развитие GWP. Испанские инвестиции в водоснабжение Грузии: бизнесмены рассказали о планах премьеру >>Акционерами Aqualia являются крупнейшие международные компании FCC (51%) и IFM (49%). В рамках визита инвесторы и руководство компании встретились с главой Минэкономики Леваном Давиташвили и обсудили важность крупных инвестиций, сделанных для страны в сфере водоснабжения, и возможности будущего сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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