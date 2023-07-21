https://sputnik-georgia.ru/20230721/obedinenie-dvukh-neudachnikov--kaladze-o-koalitsii-natsdvizheniya-i-strategii-agmashenebeli-280016195.html

Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели"

Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели"

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года, накануне была создана первая коалиция, состоящая из двух оппозиционных партий 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T14:41+0400

2023-07-21T14:41+0400

2023-07-21T14:41+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение двух неудачников ничего не изменит, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя создание коалиции крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" с партией "Стратегия Агмашенебели". Накануне лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер "Нацдвижнния" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Им решать, что с кем будет объединяться и по какой формуле они предстанут на выборах, добавил Каладзе. Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели" то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии