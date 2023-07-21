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Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели"
Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели"
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года, накануне была создана первая коалиция, состоящая из двух оппозиционных партий 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T14:41+0400
2023-07-21T14:41+0400
2023-07-21T14:41+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
леван хабеишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение двух неудачников ничего не изменит, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя создание коалиции крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" с партией "Стратегия Агмашенебели". Накануне лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер "Нацдвижнния" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Им решать, что с кем будет объединяться и по какой формуле они предстанут на выборах, добавил Каладзе. Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели" то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии
политика, грузия, новости, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии
Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели"
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года, накануне была создана первая коалиция, состоящая из двух оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение двух неудачников ничего не изменит, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя создание коалиции крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" с партией "Стратегия Агмашенебели".
Накануне лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер "Нацдвижнния" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах.
"Вообще, самая большая проблема на стороне оппозиции – это фундаментальные проблемы. Я не знаю, эти люди не видят или не хотят видеть, в чем их главные проблемы, или они их не анализируют. Я не хочу углубляться. Объединением двух неудачников, очевидно, ничего не может измениться, ничто не изменится", – заявил Каладзе журанслиатвм.
Им решать, что с кем будет объединяться и по какой формуле они предстанут на выборах, добавил Каладзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели" то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%.
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
Что происходит в ЕНД
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили.
В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.