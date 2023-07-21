https://sputnik-georgia.ru/20230721/formula-pobedy-ili-porazheniya-reaktsii-na-koalitsiyu-end-i-strategii-agmashenebeli-280014359.html

Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели"

Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели"

Грузинские политики прокомментировали решение двух оппозиционных партий объединиться к выборам 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T14:01+0400

2023-07-21T14:01+0400

2023-07-21T14:25+0400

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леван хабеишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) с партией Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" к предстоящим парламентским выборам 2024 года вызвало неоднозначную реакцию как в самой оппозиции, так и в правящей партии. Лидеры двух оппозиционных партий объявили о создании коалиции накануне. О возможности формирования объединения перед выборами в ЕНД, созданном экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер партии Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Реакция оппозицииБывший член "Нацдвижения", оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе считает, что ничего особенно с этим объединением не произойдет. Главная задача оппозиции – мобилизовать как можно больше оппозиционных избирателей, чтобы одержать победу над правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Вот это разумная задача. У "Национального движения" есть свои избиратели, это крупнейшая оппозиционная партия. Я особо не жду прибавки избирателей", – отметила Деканоидзе. С учетом пятипроцентного барьера на предстоящих выборах, расширение партий важно, чтобы иметь возможность сменить власть путем выборов, считает член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия. "Однако я не думаю, что объединение только вокруг "Нацдвижения" является формулой победы... Необходима альтернативная сила", – заявила Акубардия. Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>В свою очередь экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили считает, что власть не должна смениться в стране "Нацдвижением". "Лело" работает над формулой успеха Грузии. Для этого требуются усилия тех политических сил и индивидов, которые считают, что "Мечту" Бидзины Иванишвили нужно сменить, но не "Нацдвижением" Михаила Саакашвили. Все граждане и политики, которые считают, что биполярность тянет страну назад, должны определиться в ближайшее время", – отметил Усупашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Реакция "Грузинской мечты" Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани считает, что объединение "Стратегии Агмашенебели" с "Нацдвижением" не принесет никакого результата. По мнению депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кадагишвили, союз со "Стратегией Агмашенебели" еще больше ослабит "Национальное движение". "Национальное движение" находится в глубоком кризисе, ее покидают лидеры… Им нужно было как-то усилиться. Усиление произошло за счет того, что они объединились со второй ущербной партией", – заявил Кадагишвили. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>В "Нацдвижении" на сегодня образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024