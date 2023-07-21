https://sputnik-georgia.ru/20230721/priem-zayavok-dlya-lecheniya-detey-s-onkozabolevaniyami-za-granitsey-startuet-24-iyulya-280033987.html
Прием заявок для лечения детей с онкозаболеваниями за границей стартует 24 июля
Прием заявок для лечения детей с онкозаболеваниями за границей стартует 24 июля
Речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании, заявил министр 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T19:40+0400
2023-07-21T19:40+0400
2023-07-21T19:43+0400
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зураб азарашвили
лечение онкозаболеваний
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Процесс приема заявок для лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями стартует в понедельник, 24 июля, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Согласно утвержденному в апреле документу, государство полностью финансирует диагностику и лечение граждан Грузии до 18 лет, в том числе и за границей, у которых диагностирована или подозревается злокачественная опухоль и опухоль неуточненных отделов нервной системы. По его словам, речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари. Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний >>Изначально правительство анонсировало начало программы с июня 2023 года, однако из-за бюрократических вопросов процесс затянулся. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Прием заявок для лечения детей с онкозаболеваниями за границей стартует 24 июля
19:40 21.07.2023 (обновлено: 19:43 21.07.2023)
Речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Процесс приема заявок для лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями стартует в понедельник, 24 июля, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Согласно утвержденному в апреле документу, государство полностью финансирует диагностику и лечение граждан Грузии до 18 лет, в том числе и за границей, у которых диагностирована или подозревается злокачественная опухоль и опухоль неуточненных отделов нервной системы.
"В связи с детьми с онкологическими заболеваниями контракты с выбранными клиниками уже подписаны. Специальный совет рассмотрит, будет ли ребенок лечиться в Грузии или, возможно, его отправить в зарубежную клинику. Согласно этому будет приниматься решение, какой процесс более желателен для лечения. В понедельник уже можно будет подавать заявки", – сказал Азарашвили.
По его словам, речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании.
На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари.
Изначально правительство анонсировало начало программы с июня 2023 года, однако из-за бюрократических вопросов процесс затянулся.
Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно.