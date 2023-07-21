https://sputnik-georgia.ru/20230721/priem-zayavok-dlya-lecheniya-detey-s-onkozabolevaniyami-za-granitsey-startuet-24-iyulya-280033987.html

Прием заявок для лечения детей с онкозаболеваниями за границей стартует 24 июля

Прием заявок для лечения детей с онкозаболеваниями за границей стартует 24 июля

Речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании, заявил министр 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T19:40+0400

2023-07-21T19:40+0400

2023-07-21T19:43+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

лечение онкозаболеваний

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270667097_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_4f7c8648ee48a49f0c8baacd491de977.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Процесс приема заявок для лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями стартует в понедельник, 24 июля, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Согласно утвержденному в апреле документу, государство полностью финансирует диагностику и лечение граждан Грузии до 18 лет, в том числе и за границей, у которых диагностирована или подозревается злокачественная опухоль и опухоль неуточненных отделов нервной системы. По его словам, речь идет о возможном финансировании лечения и диагностики в клиниках Турции, Израиля и Испании. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари. Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний >>Изначально правительство анонсировало начало программы с июня 2023 года, однако из-за бюрократических вопросов процесс затянулся. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зураб азарашвили, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии