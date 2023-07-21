https://sputnik-georgia.ru/20230721/v-aeroportu-kutaisi-budet-obustroen-vip-zal-280026497.html

В аэропорту Кутаиси будет обустроен VIP-зал

В аэропорту Кутаиси будет обустроен VIP-зал

Заинтересованные лица должны представить предложения относительно бизнес-модели, в соответствии с которой они предложат сотрудничество, до 19 августа 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T18:47+0400

2023-07-21T18:47+0400

2023-07-21T18:47+0400

грузия

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кутаиси

wizz air

кутаисский международный аэропорт

объединение аэропортов грузии

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии объявляет запрос на выражение заинтересованности в обустройстве и/или эксплуатации VIP-зала в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели (регион Имерети), сообщает пресс-служба Объединения. VIP-зал должен располагаться в зале вылета (зона режима) на первом и втором этажах площадью около 270 квадратных метров. Заинтересованные лица должны представить предложения относительно бизнес-модели, в соответствии с которой они предложат сотрудничество Объединению аэропортов Грузии, не позднее 19 августа 2023 года по адресу: Грузия, г. Тбилиси, район Исани-Самгори, аэропорт (поселок аэропорт).Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт >>Также можно подать заявку по электронной почте: business@airports.ge На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 34 направлениям в 17 стран. За пять месяцев 2023 года аэропорт обслужил 502 323 пассажира и 1 591 рейс, что на 74% и на 66% больше соответственно, чем в январе-мае 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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грузия, новости, общество, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии