https://sputnik-georgia.ru/20230723/natsprotokol-po-upravleniyu-akhondroplaziey-v-gruzii---rabota-nad-dokumentom-280181981.html

Нацпротокол по управлению ахондроплазией в Грузии – работа над документом

Нацпротокол по управлению ахондроплазией в Грузии – работа над документом

В протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T19:16+0400

2023-07-23T19:16+0400

2023-07-23T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Координационный совет, работающий над вопросами редких заболеваний и занимающейся протоколом управления ахондроплазией (генетическая низкорослость) выскажет мнение о национальном протоколе до конца дня 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Родители детей больных ахондроплазией объявили об возобновлении акции протеста у здания правительственной канцелярии в Тбилиси в понедельник, 24 июля. По их словам, обещание Минздрава о принятии протокола управления ахондроплазией для ввоза в страну препарата "Восоретид" не выполняется. Что может помешать ввозу в страну препарата в сентябре. По информации ведомства, Национальный протокол должен был быть утвержден, ориентировочно, к 15-20 июля. Это решение приняли на заседании координационного совета, работающего над вопросами редких заболеваний. В протоколе одной из возможностей управления этим заболеванием назван препарат "Восоритид". Как отметили в ведомстве, переговоры с американской компанией "Биомарин", производящей препарат, продолжаются. О дате проведения координационного совета Минздрав сообщит дополнительно. "После письменного подтверждения членов совета протокол будет утвержден приказом министра. В то же время продолжаются переговоры с компанией "Биомарин" с целью уточнения условий контракта. Министерство выражает готовность полностью рассмотреть рекомендации совета по редким заболеваниям. Процесс внедрения лекарств будет осуществляться в соответствии с решением совета", – говорится в заявлении. Это психологическое давление на детей – Габуния об акциях для пациентов с ахондроплазией >>Кроме того, как сообщили в ведомстве, на всех заседаниях Координационного совета по редким заболеваниям присутствовала группа родителей детей с диагнозом ахондроплазия. Все заседания освещались в СМИ. В протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами, пояснил он. Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости. Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания>>В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии