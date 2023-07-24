https://sputnik-georgia.ru/20230724/gendernoe-neravenstvo--zarplata-zhenschin-v-gruzii-menshe-chem-u-muzhchin-280197212.html

Гендерное неравенство – зарплата женщин в Грузии меньше, чем у мужчин

Гендерное неравенство – зарплата женщин в Грузии меньше, чем у мужчин

Женщины в Грузии имеют низкий доступ к высокооплачиваемой работе как в секторах, так и на должностях, считает юрист 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T09:01+0400

2023-07-24T09:01+0400

2023-07-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Разница средней оплаты труда мужчин и женщин в Грузии составляет 33% в пользу мужчин, заявила начальник юридического департамента Объединения профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани. По ее словам, разница в оплате труда по гендерному признаку является очень важным вопросом, когда речь идет о расширении экономических прав и возможностей женщин, гендерном равенстве и проблемах, с которыми женщины сталкиваются в целом. По словам юриста, это указывает не только на то, что в Грузии женщины и мужчины получают неравную оплату за одинаковую или равную работу. "Это также означает, и причина этого в том, что женщины в Грузии имеют низкий доступ к высокооплачиваемой работе как в секторах, так и на должностях. Число женщин на руководящих должностях с высоким окладом не превышает 20%", – заявила она. Липартелиани отметила, что законодательство страны на сегодняшний день несовершенно. Хотя закон гласит, что мужчины и женщины не могут получать неравную оплату за равный труд, этого, по ее словам, недостаточно. Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9 >>"Закон не должен ориентироваться на равноценный труд, который абсолютно всем непонятен, а если спор доходит до суда, его невозможно оценить, потому что в законе не делается акцент на равноценном труде и у нас нет методики измерения стоимости", – сказала Липартелиани. То есть, прежде всего, то, что должно быть у государства, чтобы не допустить разрыва в оплате труда – это методология оценки стоимости. С другой стороны, юрист считает, что самой большой проблемой в Грузии является вопрос прозрачности заработной платы. По ее словам, несмотря на то, что заработная плата является персональными данными, ее размер не должен офишировать работодатель без согласия работника, а работник должен быть в праве его озвучивать по своему желанию. Зарплата в Грузии По статистике, средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2023 года составила 1 716,6 лари, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2023 года составила 1 759,1 лари, что на 18,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Средняя зарплата в Грузии: последние данные >>Средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в первом квартале 2023 года выросла на 18,1% и составила 1 643,2 лари. При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 053,4 лари, тогда как женщин – 1 375,7 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, зарплата, объединение профсоюзов грузии, за права женщин грузии