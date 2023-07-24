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Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер

Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер

Премьер напомнил о потенциале Грузии как транзитной страны для товаров и энергии 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T17:40+0400

2023-07-24T17:40+0400

2023-07-24T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия ждет заслуженного признания проведенных реформ и получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции в Загребе. Пресс-конференция состоялась после встречи Гарибашвили с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Это первый визит премьера Грузии в Хорватию за 30 лет после установления дипломатических отношений между странами. Премьер напомнил о том, что в 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. А с 2017 года граждане Грузии могут без виз ездить в страны Евросоюза. "В последние годы Грузия достигла замечательных результатов в плане обеспечения верховенства закона и демократии, экономического развития и социальной справедливости, и мы видим признание авторитетных международных организаций", – заявил Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что Грузия выполняет условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Летом 2022 года Грузии была предоставлена европейская перспектива и была выражена готовность предоставить статус кандидата, когда она выполнит 12 рекомендаций. Исторический визит и первое посольство – Грузия и Хорватия договорились укреплять связи>>"С этого исторического момента прошло больше года, и мы доказали, что у нас сильнейшая воля для выполнения взятых обязательств... В декабре текущего года ждем справедливого решения, стратегического решения, сказал бы, политического решения из Европы, которое касается нашего статуса кандидата", – заявил Гарибашвили. По его словам, предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз станет еще одним историческим решением и заслуженным признанием проведенных в стране реформ и позитивной трансформации". Гарибашвили отметил, что Грузия полностью осознает, что за членством в Евросоюзе последуют долгосрочные обязательства и ответственность. "Это долгосрочный, но доставляющий удовольствие процесс. Мы не избегаем выполнения этих обязательств. Мы готовы сделать все, что нужно для того, чтобы дойти до места назначения, чтобы стать государством-членом Евросоюза", – сказал премьер Грузии.При этом он подчеркнул, что Грузия остается верным и надежным партнером Евросоюза. Он заявил о важной роли Грузии в решении этих вызовов, так как у страны есть потенциал регионального транзита энергии, транспортировки товаров и налаживания цифровых соединений.Премьер отметил важность Транскаспийского транспортного маршрута (Средний коридор), который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Грузия опережает по реформам Молдову и Украину – премьер>>Он также заявил о значимости прямого паромного сообщения по Черному морю. В конце июня 2023 года было запущено регулярное паромное сообщение между Грузией и Румынией.Премьер также напомнил о проекте прокладки электрокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Соответствующее соглашение правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Еще один будущий проект – прокладка оптико-волоконного кабеля по дну Черного моря.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия всегда была самым верным партнером Евросоюза в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, ираклий гарибашвили, европа, хорватия, андрей пленкович, азербайджан