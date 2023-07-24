https://sputnik-georgia.ru/20230724/istoricheskiy-vizit-i-pervoe-posolstvo---gruziya-i-khorvatiya-dogovorilis-ukreplyat-svyazi-280225741.html
Исторический визит и первое посольство – Грузия и Хорватия договорились укреплять связи
Исторический визит и первое посольство – Грузия и Хорватия договорились укреплять связи
Грузия рассчитывает на "активную поддержку и адвокатирование" со стороны Хорватия на пути в Евросоюз 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T15:50+0400
2023-07-24T15:50+0400
2023-07-24T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Усиление двусторонних отношений, поддержка Грузии на пути в Евросоюз и конфликт на Украине стали главными темами обсуждения глав правительств Грузии и Хорватии Ираклия Гарибашвили и Андрея Пленковича в Загребе. В ходе первого визита премьер-министра Грузии в Хорватию в понедельник состоится открытие грузинского посольства в стране. В 2007-2010 годы Хорватия покрывалась из посольства Грузии в Греции, а с 2010 года – из посольства в Венгрии. У Хорватии также нет посольства в Грузии – страна покрывается из хорватского посольства в Греции. Такие исторические события как первый визит премьера Грузии в Хорватию и открытие первого посольства особенно важны с учетом того, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, отметили лидеры двух стран на пресс-конференции. Он отметил сходства Хорватии и Грузии с точки зрения географии и населения, и заявил, что Хорватия поддерживает амбиции и стремление Грузии в Евросоюз. По словам Пленковича, Хорватия готова поделиться своим опытом на пути в европейские и евроатлантические структуры. "Мы знаем как должна произойти гармонизация с Евросоюзом, перенос евродиректив в законодательство страны", – заявил Пленковича.Хорватия стала членом НАТО в 2009 году, членом Евросоюза – в 2013 году, а в январе 2023 года присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне. Пленкович напомнил о том, что в 2022 году Грузии была предоставлена европейская перспектива и была выражена готовность предоставить ей статус кандидата в Евросоюз, если она выполнит 12 условий. Грузия опережает по реформам Молдову и Украину – премьер>>"Я рад, что Грузия выполняет эти обязательства", – сказал премьер Хорватии и выразил надежду, что Грузия продвинется на пути в Евросоюз. Хорватия, по его словам, продолжит поддерживать Грузию в ее усилиях по проведению реформ для реализации амбициозных планов. Говоря о территориальных проблемах Грузии, премьер Хорватии сказал, что политическая ситуация и ситуация с точки зрения безопасности "очень сенситивная". Что касается экономического сотрудничества, по словам премьера Хорватии, визит Гарибашвили в Загреб будет использован для улучшения этих связей."Динамика экономических отношений должна улучшиться", – сказал Пленковича.По его словам, Хорватия заинтересована в росте импорта из Грузии и в открытии все больше новых хорватских компаний в Грузии. Власти Грузии ответственны за сохранение мира в стране – Кобахидзе>>Пленкович подчеркнул, что за семь лет экономика Хорватии выросла на 22% и сегодня ВВП страны составляет 66 миллиардов долларов.Премьер Хорватии заявил, что в ходе встречи со своим грузинским коллегой поблагодарил его за визит и "за анализ высокого уровня, ознакомление с грузинским видением в направлении Украины и Черного моря".В свою очередь Ираклий Гарибашвили заявил, что для Грузии Хорватия – это близкий друг и надежный партнер."Мы очень ценим отношения с Хорватией. Это примерное государство в юго-восточной Европе для Грузии. За 30 лет независимости Хорватия привела в действие главный ориентир внешней политики, когда стала полноправным членом европейской и евроатлантической семьи", – сказал Гарибашвили. Премьер Грузии ответил важность открытия грузинского посольства в Хорватии. Премьер выразил уверенность, что исторические, культурные и территориальные сходства между Грузией и Хорватией внесут положительную лепту в укрепление отношений между странами и установление связей между народами.Грузии есть что ответить моралистам – глава парламента о критике насчет торговли с Россией>>При этом он заявил, что Грузия очень ценит поддержку ее суверенитета и территориальной целостности со стороны Хорватии и рассчитывает на поддержку на пусти в Евросоюз. Он особо отметил успехи Грузии в процессе реформ, которые признаны международными организациями. "В последние годы, дорогие друзья, Грузия достигла замечательных результатов в направлении верховенства закона, развития экономики, социальной безопасности, усиления государственных и публичных институтов. И мы видим признание со стороны международных организаций", – заявил Гарибашвили.Украина не может повлиять на получение Грузией статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе>>При этом он подчеркнул, что Грузия уже доказала, что готова выполнить условия Евросоюза для получения статуса кандидата. Путь Грузии в ЕСЕвропейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Премьер: оппозиционеры в ходе визитов просили не давать Грузии статус кандидата в ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, хорватия, андрей пленкович, ираклий гарибашвили, нато, грузия - евросоюз, евросоюз
Исторический визит и первое посольство – Грузия и Хорватия договорились укреплять связи
15:50 24.07.2023 (обновлено: 16:06 24.07.2023)
Грузия рассчитывает на "активную поддержку и адвокатирование" со стороны Хорватия на пути в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Усиление двусторонних отношений, поддержка Грузии на пути в Евросоюз и конфликт на Украине стали главными темами обсуждения глав правительств Грузии и Хорватии Ираклия Гарибашвили и Андрея Пленковича в Загребе.
В ходе первого визита премьер-министра Грузии в Хорватию в понедельник состоится открытие грузинского посольства в стране. В 2007-2010 годы Хорватия покрывалась из посольства Грузии в Греции, а с 2010 года – из посольства в Венгрии. У Хорватии также нет посольства в Грузии – страна покрывается из хорватского посольства в Греции.
Такие исторические события как первый визит премьера Грузии в Хорватию и открытие первого посольства особенно важны с учетом того, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, отметили лидеры двух стран на пресс-конференции.
"Сегодня мы говорили об улучшении отношений между Грузией и Хорватией. Мы также затронули европейскую перспективу Грузии... Говорили об экономическом положении в Грузии. А также, естественно, затронули обстановку в юго-восточной Европе, – сказал Пленкович.
Он отметил сходства Хорватии и Грузии с точки зрения географии и населения, и заявил, что Хорватия поддерживает амбиции и стремление Грузии в Евросоюз.
По словам Пленковича, Хорватия готова поделиться своим опытом на пути в европейские и евроатлантические структуры.
"Мы знаем как должна произойти гармонизация с Евросоюзом, перенос евродиректив в законодательство страны", – заявил Пленковича.
Хорватия стала членом НАТО в 2009 году, членом Евросоюза – в 2013 году, а в январе 2023 года присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне.
Пленкович напомнил о том, что в 2022 году Грузии была предоставлена европейская перспектива и была выражена готовность предоставить ей статус кандидата в Евросоюз, если она выполнит 12 условий.
"Я рад, что Грузия выполняет эти обязательства", – сказал премьер Хорватии и выразил надежду, что Грузия продвинется на пути в Евросоюз.
Хорватия, по его словам, продолжит поддерживать Грузию в ее усилиях по проведению реформ для реализации амбициозных планов.
Говоря о территориальных проблемах Грузии, премьер Хорватии сказал, что политическая ситуация и ситуация с точки зрения безопасности "очень сенситивная".
Что касается экономического сотрудничества, по словам премьера Хорватии, визит Гарибашвили в Загреб будет использован для улучшения этих связей.
"Динамика экономических отношений должна улучшиться", – сказал Пленковича.
По его словам, Хорватия заинтересована в росте импорта из Грузии и в открытии все больше новых хорватских компаний в Грузии.
Пленкович подчеркнул, что за семь лет экономика Хорватии выросла на 22% и сегодня ВВП страны составляет 66 миллиардов долларов.
Премьер Хорватии заявил, что в ходе встречи со своим грузинским коллегой поблагодарил его за визит и "за анализ высокого уровня, ознакомление с грузинским видением в направлении Украины и Черного моря".
В свою очередь Ираклий Гарибашвили заявил, что для Грузии Хорватия – это близкий друг и надежный партнер.
"Мы очень ценим отношения с Хорватией. Это примерное государство в юго-восточной Европе для Грузии. За 30 лет независимости Хорватия привела в действие главный ориентир внешней политики, когда стала полноправным членом европейской и евроатлантической семьи", – сказал Гарибашвили.
Премьер Грузии ответил важность открытия грузинского посольства в Хорватии.
"Открытие дипломатической миссии в Хорватии говорит не только о растущей динамике наших двусторонних отношений, но и о выросшей включенности Грузии и активности в юго-восточной Европе... Мы, конечно, готовы использовать все возможности для того, чтобы еще больше усилить партнерство между нашими странами", – заявил Гарибашвили.
Премьер выразил уверенность, что исторические, культурные и территориальные сходства между Грузией и Хорватией внесут положительную лепту в укрепление отношений между странами и установление связей между народами.
При этом он заявил, что Грузия очень ценит поддержку ее суверенитета и территориальной целостности со стороны Хорватии и рассчитывает на поддержку на пусти в Евросоюз.
"На этом пути мы надеемся на вашу дальнейшую активную поддержку и адвокатирование. Я особенно благодарен премьер-министру Пленковичу за эту твердую поддержку", – сказал Гарибашвили.
Он особо отметил успехи Грузии в процессе реформ, которые признаны международными организациями.
"В последние годы, дорогие друзья, Грузия достигла замечательных результатов в направлении верховенства закона, развития экономики, социальной безопасности, усиления государственных и публичных институтов. И мы видим признание со стороны международных организаций", – заявил Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что Грузия уже доказала, что готова выполнить условия Евросоюза для получения статуса кандидата.
Путь Грузии в ЕС
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.