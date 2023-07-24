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Когда и с кем играют клубы из Грузии в Лиге конференций УЕФА

Когда и с кем играют клубы из Грузии в Лиге конференций УЕФА

В Лиге конференций играют 32 команды, правда прямого места в групповой этап не получает никто 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T10:02+0400

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2023-07-24T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Три футбольных клуба из Грузии – "Динамо" Тбилиси, горийская "Дила" и "Торпедо" Кутаиси – 25 и 27 июля проведут матчи второго отборочного этапа Лиги конференций УЕФА. "Динамо" Тбилиси 25 июля в гостях сыграет с мальтийским клубом "Хамрун". Ответный матч состоится в Тбилиси 3 августа. В отборочном этапе Лиги чемпионов "Динамо" уступило "Астане" – 1:2, 1:1, а "Хамрун" был бессилен в игре против "Маккаби Хайфа" – 0:4, 1:2. Сколько заработали футбольные клубы из Грузии после первого этапа Еврокубков >>"Дила" из Гори 27 июля встретится с украинским клубом "Ворскла" из Полтавы. Первый матч пройдет в гостях, ответная встреча состоится в Гори 3 августа. На пути ко второму раунду горийское "Дила" обыграло дома "Дунайску Стреду" (2:00, проиграв первый матч в гостях (1:2). В этот же день "Торпедо" Кутаиси сыграет дома против казахстанского "Актобе". Ответный матч намечен на 3 августа. Лига конференций УЕФА – результаты выступлений грузинских клубов >>В первом отборочном этапе кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти – 2:1. Первый матч завершился вничью – 2:2. В Лиге конференций играют 32 команды, правда прямого места в групповой этап не получает никто. В группу через квалификацию попадают 22 клуба, еще 10 участников сформируют вылетевшие из плей-оффа Лиги Европы. Всех разделят на восемь групп по четыре клуба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, уефа, футбол, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "торпедо" кутаиси