https://sputnik-georgia.ru/20230724/margvelashvili-dolzhno-byt-nelovko----deputat-o-dannykh-iz-ssha-po-saakashvili-280224525.html
"Маргвелашвили должно быть неловко" – депутат о данных из США по Саакашвили
"Маргвелашвили должно быть неловко" – депутат о данных из США по Саакашвили
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили был включен в пиар-кампанию по "спасению жизни" Михаила Саакашвили 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T15:36+0400
2023-07-24T15:36+0400
2023-07-24T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывшему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили должно быть неловко то, что он беспокоится о своем предшественнике, осужденном экс-президенте страны Михаиле Саакашвили, лишь в обмен на материальные блага, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу, за статью про то, что Маргвелашвили возглавил коалицию для "усилий по спасению жизни" Саакашвили, пиар-компания Cision PR Newswire, нанятая GP International, в феврале 2023 года получила более 11,5 тысячи долларов. Депутат назвала частью лоббизма заявление политиков, которые беспокоились о здоровье Саакашвили и говорили о его т. н. гуманитарных потребностях.В декабре 2023 года Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток", и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии>>В ответ министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и беспочвенным манипуляционным обвинением публичные заявление Маргвелашвили в связи с тем, что в Грузии осужденный умирает от пыток. Между тем Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, рати брегадзе, европарламент, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, украина
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, рати брегадзе, европарламент, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, украина
"Маргвелашвили должно быть неловко" – депутат о данных из США по Саакашвили
15:36 24.07.2023 (обновлено: 16:05 24.07.2023)
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили был включен в пиар-кампанию по "спасению жизни" Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывшему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили должно быть неловко то, что он беспокоится о своем предшественнике, осужденном экс-президенте страны Михаиле Саакашвили, лишь в обмен на материальные блага, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили.
На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные
о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу
, за статью про то, что Маргвелашвили возглавил коалицию для "усилий по спасению жизни" Саакашвили, пиар-компания Cision PR Newswire, нанятая GP International, в феврале 2023 года получила более 11,5 тысячи долларов.
"Прежде всего Георгию Маргвелашвили должно быть неловко, когда бывший президент беспокоится о бывшем президенте только в обмен на материальные блага. К счастью, у нашего общества есть возможность сделать правильные выводы и рассудить, насколько Саакашвили и люди вокруг него мобилизованы для того, чтобы максимально нанести ущерб интересам Грузии и грузинского народа", – заявила Бочоришвили.
Депутат назвала частью лоббизма заявление политиков, которые беспокоились о здоровье Саакашвили и говорили о его т. н. гуманитарных потребностях.
"За это были заплачены большие деньги. Политики и средства массовой информации, участвовавшие в этой кампании, были частью этого "большого зонта", – подчеркнула Бочоришвили.
В декабре 2023 года Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток", и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу.
В ответ министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и беспочвенным манипуляционным обвинением публичные заявление Маргвелашвили в связи с тем, что в Грузии осужденный умирает от пыток.
Между тем Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной.
Страсти вокруг Саакашвили
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.
Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.
Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.
В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.