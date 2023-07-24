https://sputnik-georgia.ru/20230724/na-kakom-etape-protokol-po-upravleniyu-akhondroplaziey--otvet-minzdrava-gruzii-280242799.html

На каком этапе протокол по управлению ахондроплазией – ответ Минздрава Грузии

На каком этапе протокол по управлению ахондроплазией – ответ Минздрава Грузии

Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей – в Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T20:22+0400

2023-07-24T20:22+0400

2023-07-24T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Совет по гайдлайнам до конца дня рассмотрит Национальный протокол по управлению редким заболеванием ахондроплазией (генетическая низкорослость), после этого документ будет утвержден министром, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Родители детей с ахондроплазией дали Минздраву Грузии 5-дневный срок, чтобы ведомство назвало конкретную дату, когда в страну поступит необходимое лекарство для детей "Возоридит". По словам родителей, если они не получат ответа в пятницу, 28 июля, то продолжат непрерывный протест. Далее уже Совет, работающий над вопросами редких заболеваний, определит конкретные этапы по внедрению "Возоридит" в Грузии. В протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами Как отметила замминистра, Минздрав Грузии ведет активные переговоры с компанией "Биомарин", которая производит препарат. Это психологическое давление на детей – Габуния об акциях для пациентов с ахондроплазией >>"Рабочий процесс идет активно. Естественно, это двусторонний процесс: с одной стороны – Минздрав Грузии, с другой – производитель. Мы активно, ежедневно уточняем детали соглашения о том, когда препарат будет доступен детям", – заявила Габуния. По ее словам, в ближайшие дни появится более точная информация и Минздрав ответит на вопросы родителей. Как подчеркнула Габуния, все перечисленные ею этапы являются обязательными для ввоза препарата. Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания>>Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости. В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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