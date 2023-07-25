https://sputnik-georgia.ru/20230725/chto-predlozhila-chlen-semi-rotshildov-premeru-gruzii-280301589.html

Что предложила член семьи Ротшильдов премьеру Грузии

Что предложила член семьи Ротшильдов премьеру Грузии

На встрече была отмечена благоприятная инвестиционная среда в Грузии и развитие рынка капитала 25.07.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Документ о преобразовании Грузии в многофункциональный региональный центр, над которым ведется работа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил в ходе встречи с управляющим директором Rothschild & Co Ариэль Малард де Ротшильд, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года. Целью стратегии, над которой работает компания, является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг.Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба >> На встрече премьера и управляющего директора компании Ротшильд было отмечено, что превращение Грузии в региональный финансовый центр будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, а также распространению современных финансовых и технологических новшеств. Также на встрече была отмечена благоприятная инвестиционная среда в Грузии и развитие рынка капитала, что является одним из важнейших направлений экономической политики страны. Когда у Грузии будет стратегия по становлению региональным финансовым хабом >>Rothschild & Co – финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Ротшильдов, эта компания контролирует Rothscild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque. Банковский бизнес Банковской группы Ротшильдов охватывает такие области, как инвестиционно-банковские услуги, корпоративные банковские услуги, частные инвестиции, управление активами, частное банковское обслуживание и так далее. Кроме того, Rothschild & Co имеет свой собственный инвестиционный счет для частных капиталовложений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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