https://sputnik-georgia.ru/20230725/gruzinskie-vina-proverili-na-kachestvo--novye-dannye-280298741.html
Грузинские вина проверили на качество – новые данные
Грузинские вина проверили на качество – новые данные
В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков на местном и международном рынках Национальное агентство вина проводит... 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T19:49+0400
2023-07-25T19:49+0400
2023-07-25T19:49+0400
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новости
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национальное агентство вина
грузинское вино
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Проверка вина и алкогольной продукции 83 компаний в первом полугодии 2023 года – из 280 образцов нарушение нашли в 12, говорится в сообщении Национального агентства вина в Грузии. Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина. "Сертификата лишились 12 компаний", – говорится в сообщении. Министр: контроль качества вина - один из основных вызовов >>С июня 2021 года, согласно новому регламенту, инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне. По информации Агентства, в январе-июне текущего года инспектирование провели в 44 компаниях. Из взятых 233 образцов нарушение обнаружено в 30. В выдаче сертификата отказано 12 компаниям. Кроме того, Агентство провело 143 дегустации в результате органолептической проверки экспортных алкогольных напитков – из 6 274 образцов 204 получили отрицательную оценку, остальные – положительную. В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков на местном и международном рынках соответствующие службы Национального агентства вина проводят регулярный контроль качества грузинского вина и алкогольной продукции. Хорошего вина без харизмы не бывает! >>В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира, что является рекордом в истории независимой Грузии. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Грузинские вина проверили на качество – новые данные
В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков на местном и международном рынках Национальное агентство вина проводит регулярный контроль качества грузинского вина
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Проверка вина и алкогольной продукции 83 компаний в первом полугодии 2023 года – из 280 образцов нарушение нашли в 12, говорится в сообщении Национального агентства вина в Грузии.
Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина.
"Сертификата лишились 12 компаний", – говорится в сообщении.
С июня 2021 года, согласно новому регламенту, инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне.
По информации Агентства, в январе-июне текущего года инспектирование провели в 44 компаниях. Из взятых 233 образцов нарушение обнаружено в 30. В выдаче сертификата отказано 12 компаниям.
"За шесть месяцев текущего года государственный контроль и государственный надзор, то есть определение соответствия технологического процесса виноделия на предприятиях требованиям, установленным законодательством Грузии, осуществлены на 31 предприятии. Из 173 взятых образцов нарушение выявлено в 12", – говорится в сообщении.
Кроме того, Агентство провело 143 дегустации в результате органолептической проверки экспортных алкогольных напитков – из 6 274 образцов 204 получили отрицательную оценку, остальные – положительную.
В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков на местном и международном рынках соответствующие службы Национального агентства вина проводят регулярный контроль качества грузинского вина и алкогольной продукции.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира, что является рекордом в истории независимой Грузии.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.