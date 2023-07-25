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Грузия выбрала неправильный подход в борьбе с олигархами – посол ЕС
Грузия выбрала неправильный подход в борьбе с олигархами – посол ЕС
Деолиграхизация – одно из 12 условий для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T19:06+0400
2023-07-25T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия выбрала неправильный подход в вопросе деолигархизации, что очень четко указано в рекомендации Венецианской комиссии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе. Кобахидзе заявил, что Грузия ждет конкретики в связи с вопросом о деолигархизации, отметив, что ЕС должен уточнить, кто такие олигархи. Ранее Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии не принимать даже доработанную версию законопроекта "О деолигархизации", отметив, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода. Как отметил дипломат, деолигархизация является комплексным вопросом, и данная проблема характерна для многих стран мира. Евросоюз искренне надеется, что грузинская политическая элита быстро пересмотрит свое отношение и выработает видение, как решить вопрос чрезмерного влияния олигархов в Грузии системным подходом, подчеркнул посол. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Законопроект в деталях Венецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии. Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации. При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, еврокомиссия, молдова, украина, грузия - евросоюз, евросоюз, политика
новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, еврокомиссия, молдова, украина, грузия - евросоюз, евросоюз, политика
Грузия выбрала неправильный подход в борьбе с олигархами – посол ЕС
Деолиграхизация – одно из 12 условий для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия выбрала неправильный подход в вопросе деолигархизации, что очень четко указано в рекомендации Венецианской комиссии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе.
Кобахидзе заявил, что Грузия ждет конкретики в связи с вопросом о деолигархизации, отметив, что ЕС должен уточнить, кто такие олигархи. Ранее Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии не принимать даже доработанную версию законопроекта "О деолигархизации", отметив, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода.
"В последней рекомендации Венецианской комиссии, устанавливающей стандарты, что международно признано, когда дело касается юридических вопросов, очень четко говорится, что подход, выбранный Грузией, неправильный. Комиссия указывает, что такой подход на самом деле содержит множество рисков, и Венецианская комиссия предлагает другой подход, системный подход", – заявил Герчинский.
Как отметил дипломат, деолигархизация является комплексным вопросом, и данная проблема характерна для многих стран мира.
"Это вопрос о чрезмерном влиянии богатых бизнесменов на политическую жизнь. Эта проблема характерна не только для Грузии. Этот вызов существует и в других странах, странах Центральной и Восточной Европы", – заявил Герчинский.
Евросоюз искренне надеется, что грузинская политическая элита быстро пересмотрит свое отношение и выработает видение, как решить вопрос чрезмерного влияния олигархов в Грузии системным подходом, подчеркнул посол.
"Что это значит? Это значит, что речь идет не об отдельных личностях, мы не говорим об именах, а говорим о создании такой среды, в которой чрезмерное влияние олигархов будет невозможно или очень затруднено", – разъяснил дипломат.
Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
Законопроект в деталях
Венецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях.
Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации.
При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте.