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Грузия выбрала неправильный подход в борьбе с олигархами – посол ЕС

Грузия выбрала неправильный подход в борьбе с олигархами – посол ЕС

Деолиграхизация – одно из 12 условий для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T19:06+0400

2023-07-25T19:06+0400

2023-07-25T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия выбрала неправильный подход в вопросе деолигархизации, что очень четко указано в рекомендации Венецианской комиссии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе. Кобахидзе заявил, что Грузия ждет конкретики в связи с вопросом о деолигархизации, отметив, что ЕС должен уточнить, кто такие олигархи. Ранее Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии не принимать даже доработанную версию законопроекта "О деолигархизации", отметив, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода. Как отметил дипломат, деолигархизация является комплексным вопросом, и данная проблема характерна для многих стран мира. Евросоюз искренне надеется, что грузинская политическая элита быстро пересмотрит свое отношение и выработает видение, как решить вопрос чрезмерного влияния олигархов в Грузии системным подходом, подчеркнул посол. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Законопроект в деталях Венецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии. Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации. При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, еврокомиссия, молдова, украина, грузия - евросоюз, евросоюз, политика