https://sputnik-georgia.ru/20230725/nuzhno-bolshe-konkretiki--lider-gruzinskoy-mechty-ob-usloviyakh-es-280292258.html
Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС
Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС
Грузия должна выполнить 12 условий для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T17:22+0400
2023-07-25T17:22+0400
2023-07-25T17:22+0400
политика
грузия
новости
еврокомиссия
совет европы
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
украина
молдова
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза до конца июня и ждет конкретики по трем рекомендациям, которые необходимы для получения статуса страны-кандидата на вступления в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Одна рекомендация касается судебной реформы, в связи с чем, по словам Кобахидзе, требуется конкретика. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. "С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата>>По словам Кобахидзе, еще один вопрос, который нуждается в конкретике – это деолигархизация. Пока у нас не будет конкретики от ЕС по этому поводу, мы не будем знать, что делать с точки зрения законодательства, подчеркнул Кобахидзе. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер>>Еще один вопрос, который нуждается в конкретике, по словам Кобахидзе, касается рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций Евросоюза, который, согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, Грузия выполнила частично. Парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью на 2022-2024 годы и внес поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". План действий предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности, сказал Кобахидзе на презентации. Также согласно европейским стандартам был разработан "Пенитенциарный кодекс". Речь идет о внесении изменений в Кодекс о заключении, а также об изменении его названия на "Пенитенциарный кодекс". Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Законопроект предполагает изменение самой системы исполнения наказаний, и он коснется как сотрудников, так и заключенных. "Пенитенциарный кодекс" пока принят только в первом чтении. Кроме того, были внесены изменения в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма" согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). С сентября 2022 года по май 2023 года в закон было внесено пять правок, в том числе об усилении проверки рисков отмывания и о распространении действия закона на микробанки. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, еврокомиссия, совет европы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, еврокомиссия, совет европы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС
Грузия должна выполнить 12 условий для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза до конца июня и ждет конкретики по трем рекомендациям, которые необходимы для получения статуса страны-кандидата на вступления в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Все, что можно было сделать до конца июня, сделано. Остаются три рекомендации", – заявил Кобахидзе журналистам.
Одна рекомендация касается судебной реформы, в связи с чем, по словам Кобахидзе, требуется конкретика.
"Мы не знаем, что под этим подразумевается. Как только у нас будет конкретика, сразу же начнется обсуждение. Именно поэтому этот пункт не был выполнен, мы не знали, что конкретно он подразумевает", – отметил Кобахидзе.
Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.
По словам Кобахидзе, еще один вопрос, который нуждается в конкретике – это деолигархизация.
"Что касается деолигархизации, сначала был скопирован украинский закон, затем на это нам сказали, что, может, не стоит его принимать. Дискуссия продолжится. Для нас главное, чтобы не осталась "открытая рана". Когда нам говорят, что необходима деолигархизация, то они должны уточнить, кто такие олигархи. Нам интересно, что думает ЕС", – заявил Кобахидзе.
Пока у нас не будет конкретики от ЕС по этому поводу, мы не будем знать, что делать с точки зрения законодательства, подчеркнул Кобахидзе.
Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода.
Еще один вопрос, который нуждается в конкретике, по словам Кобахидзе, касается рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций Евросоюза, который, согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, Грузия выполнила частично.
"Третий – это рекомендации МАНИВЭЛ, это менее политизированный вопрос. Здесь тоже нам нужна конкретика, и это тоже будет выполнено. Из детального анализа видно, что все, что мы могли сделать до конца июня, с нашей стороны все сделано", – отметил Кобахидзе.
Парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью на 2022-2024 годы и внес поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма".
План действий предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности, сказал Кобахидзе на презентации.
Также согласно европейским стандартам был разработан "Пенитенциарный кодекс". Речь идет о внесении изменений в Кодекс о заключении, а также об изменении его названия на "Пенитенциарный кодекс".
Законопроект предполагает изменение самой системы исполнения наказаний, и он коснется как сотрудников, так и заключенных. "Пенитенциарный кодекс" пока принят только в первом чтении.
Кроме того, были внесены изменения в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма" согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).
С сентября 2022 года по май 2023 года в закон было внесено пять правок, в том числе об усилении проверки рисков отмывания и о распространении действия закона на микробанки.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.