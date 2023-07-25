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Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС

Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС

Грузия должна выполнить 12 условий для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T17:22+0400

2023-07-25T17:22+0400

2023-07-25T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза до конца июня и ждет конкретики по трем рекомендациям, которые необходимы для получения статуса страны-кандидата на вступления в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Одна рекомендация касается судебной реформы, в связи с чем, по словам Кобахидзе, требуется конкретика. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. "С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата>>По словам Кобахидзе, еще один вопрос, который нуждается в конкретике – это деолигархизация. Пока у нас не будет конкретики от ЕС по этому поводу, мы не будем знать, что делать с точки зрения законодательства, подчеркнул Кобахидзе. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер>>Еще один вопрос, который нуждается в конкретике, по словам Кобахидзе, касается рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций Евросоюза, который, согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, Грузия выполнила частично. Парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью на 2022-2024 годы и внес поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". План действий предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности, сказал Кобахидзе на презентации. Также согласно европейским стандартам был разработан "Пенитенциарный кодекс". Речь идет о внесении изменений в Кодекс о заключении, а также об изменении его названия на "Пенитенциарный кодекс". Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Законопроект предполагает изменение самой системы исполнения наказаний, и он коснется как сотрудников, так и заключенных. "Пенитенциарный кодекс" пока принят только в первом чтении. Кроме того, были внесены изменения в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма" согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). С сентября 2022 года по май 2023 года в закон было внесено пять правок, в том числе об усилении проверки рисков отмывания и о распространении действия закона на микробанки. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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