https://sputnik-georgia.ru/20230704/deoligarkhizatsiya---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-5-279249721.html

Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5

Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5

Власти отказались принимать закон "О деолигархизации", так как структуры Евросоюза сочли его персонализированным 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T22:46+0400

2023-07-04T22:46+0400

2023-07-04T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии готовы к выполнению рекомендации Евросоюза о деолигархизации, но для работы над системным подходом, о котором было сказано, нужно больше конкретики, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий ЕС для получения статуса кандидата.Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Нужна конкретикаРекомендация: реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.Что сделано: власти отказались принимать в третьем, окончательном чтении закон "О деолигархизации" и выразили готовность работать в направлении деолигархизации после получения четких рекомендаций из Евросоюза. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Для выполнения пункта о деолигархизации был скопирован украинский закон, который к тому времени уже получил одобрение Евросоюза, но пока не было заключения Венецианская комиссия.Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, рекомендовала Грузии не принимать этот закон, а Украине отложить реализацию принятого в 2021 году закона. Кобахидзе отметил, что придерживаться системного подхода вместо персонализированного рекомендовали всем трем странам – Грузии, Украине и Молдове."Рекомендация была дана в равной мере всем трем странам вне зависимости от того, какое положение в стране", – сказал Кобахидзе, отметив, что в международных исследованиях и рейтингах Грузия опережает Украину и Молдову и является одной из лучших в регионе. Глава Евросовета одобрил решение Грузии не принимать закон "О деолигархизации">>В качестве примера он привел рейтинги, касающиеся борьбы с отмыванием денег, с коррупцией, с организованной преступностью, рейтинги? касающиеся открытости и прозрачности правительства, добросовестности правительства, рисков взяточничества, свободной от коррупции публичной (государственной) службы и другие. "Это нынешняя обстановка, но, естественно, всегда есть ресурс совершенствования, и мы готовы над этим работать. Но нам понадобится больше конкретики о том, что подразумевается под системной реформой", – заявил Кобахидзе.По его словам, конкретика нужна, так как деолигархизация сама по себе подразумевает персонализированный подход. Конкретика, по его словам, нужна для того, чтобы суметь сформировать надлежащую позицию по этой теме. Законопроект в деталяхВенецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях.Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер>>Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации. При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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