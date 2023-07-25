https://sputnik-georgia.ru/20230725/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-280256647.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T07:01+0400

2023-07-25T07:01+0400

2023-07-25T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575370_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_bacb7270eaea8fa583df6a1e4ad8c481.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,47% и составила 90,42 доллара с доходностью 6,63%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 98,93 пункта с доходностью 7,91% за неделю цена повысилась на 0,07%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,57% и составила 86,64 пункта, доходность составила 7,29%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 3,42% и составила 31,75 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 234 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 30,3-32,45 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,54% и составила 8,98 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 97 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,5-8,98 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 0,4% и составила 25,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 245 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,55-25,7 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации