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Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции
Очаг землетрясения находился на глубине один километр. 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T11:00+0400
2023-07-25T11:00+0400
2023-07-25T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 05:44 по времени UTC (09:44 тбс). Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, говорится в сообщении.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение
Землетрясение произошло в Турции
Очаг землетрясения находился на глубине один километр.
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 05:44 по времени UTC (09:44 тбс). Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, говорится в сообщении
.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.