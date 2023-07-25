https://sputnik-georgia.ru/20230725/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-280267249.html

Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло в Турции

Очаг землетрясения находился на глубине один километр. 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 05:44 по времени UTC (09:44 тбс). Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, говорится в сообщении.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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