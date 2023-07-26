https://sputnik-georgia.ru/20230726/kak-rost-poshliny-na-vvoz-vin-v-rf-otrazitsya-na-gruzii-mnenie-eksperta-280357060.html
Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта
Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта
Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T16:41+0400
2023-07-26T16:41+0400
2023-07-26T16:41+0400
грузинское вино
иосиф арчвадзе
россия
грузия
экономика
испания
франция
италия
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Рост пошлины на ввоз вин в РФ повысит конкурентноспособность российской продукции, по сравнению с грузинской, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономичсеким вопросам Иосиф Арчвадзе. Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года. Это продолжение реализации комплекса ответных мер на действия в отношении РФ со стороны недружественных стран. По информации эксперта, несмотря на то, что Грузия не входит в список недружественных России стран, рост пошлины коснется и ее. В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие. Эксперт считает, что грузинское вино, помимо популярности в России, составляет большую конкуренцию винам, производимым на территории РФ, Северного Кавказа и Крыма. Эксперт считает, что такое решение правительства России было ожидаемо, так как оно направлено на защиту внутреннего рынка. "Этого надо было ожидать, потому что каждое правительство в первую очередь заботится о своих производителях и о защите внутреннего рынка", – заключил он. Грузия – лидер по продажам тихих вин в России За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49% до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию. В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинское вино, иосиф арчвадзе, россия, грузия, экономика, испания, франция, италия, вино и виноделие грузии
грузинское вино, иосиф арчвадзе, россия, грузия, экономика, испания, франция, италия, вино и виноделие грузии
Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта
Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Рост пошлины на ввоз вин в РФ повысит конкурентноспособность российской продукции, по сравнению с грузинской, заявил Sputnik Грузия
эксперт по экономичсеким вопросам Иосиф Арчвадзе.
Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года. Это продолжение реализации комплекса ответных мер на действия в отношении РФ со стороны недружественных стран.
"За счет увеличения пошлины и, соответственно, розничной цены грузинской продукции, внимание частично будет переключаться на вина местного производства. Потому что для российских вин конкурентами являются в основном не французские и итальянские вина, а грузинские", – сказал Арчвадзе.
По информации эксперта, несмотря на то, что Грузия не входит в список недружественных России стран, рост пошлины коснется и ее.
В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие.
Эксперт считает, что грузинское вино, помимо популярности в России, составляет большую конкуренцию винам, производимым на территории РФ, Северного Кавказа и Крыма.
"Дружественные или недружественные страны – не имеет никакого значения, потому что это является формой защиты местных производителей. Повышение пошлины коснется и грузинских вин, и конкуренция на внутрироссийском рынке будет более жесткой", – сказал он.
Эксперт считает, что такое решение правительства России было ожидаемо, так как оно направлено на защиту внутреннего рынка.
"Этого надо было ожидать, потому что каждое правительство в первую очередь заботится о своих производителях и о защите внутреннего рынка", – заключил он.
Грузия – лидер по продажам тихих вин в России
За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных.
В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49% до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.
В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.