https://sputnik-georgia.ru/20230726/kak-rost-poshliny-na-vvoz-vin-v-rf-otrazitsya-na-gruzii-mnenie-eksperta-280357060.html

Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта

Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта

Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T16:41+0400

2023-07-26T16:41+0400

2023-07-26T16:41+0400

грузинское вино

иосиф арчвадзе

россия

грузия

экономика

испания

франция

италия

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Рост пошлины на ввоз вин в РФ повысит конкурентноспособность российской продукции, по сравнению с грузинской, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономичсеким вопросам Иосиф Арчвадзе. Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр до конца 2023 года. Это продолжение реализации комплекса ответных мер на действия в отношении РФ со стороны недружественных стран. По информации эксперта, несмотря на то, что Грузия не входит в список недружественных России стран, рост пошлины коснется и ее. В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие. Эксперт считает, что грузинское вино, помимо популярности в России, составляет большую конкуренцию винам, производимым на территории РФ, Северного Кавказа и Крыма. Эксперт считает, что такое решение правительства России было ожидаемо, так как оно направлено на защиту внутреннего рынка. "Этого надо было ожидать, потому что каждое правительство в первую очередь заботится о своих производителях и о защите внутреннего рынка", – заключил он. Грузия – лидер по продажам тихих вин в России За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации газеты "Коммерсантъ", основанной на таможенных данных. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49% до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию. В статье издания говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинское вино, иосиф арчвадзе, россия, грузия, экономика, испания, франция, италия, вино и виноделие грузии