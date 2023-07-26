https://sputnik-georgia.ru/20230726/merabishvili-i-kezerashvili-khotyat-v-natsdvizhenii-lish-zarabatyvat-dengi--meliya-280363953.html

Мерабишвили и Кезерашвили хотят в "Нацдвижении" лишь зарабатывать деньги – Мелия

Мерабишвили и Кезерашвили хотят в "Нацдвижении" лишь зарабатывать деньги – Мелия

Бывший лидер "Нацдвижения" считает, что влиятельные политики времен президентства Михаила Саакашвили хотят лишь заработать на партии 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T18:49+0400

2023-07-26T18:49+0400

2023-07-26T18:50+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

вано мерабишвили

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны, бизнесмен и владелец телеканала "Формула" Давид Кезерашвили заинтересованы лишь в том, чтобы зарабатывать деньги за счет крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил ее бывший председатель Ника Мелия. Мелия утверждает, что Леван Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис Мерабишвили и Кезерашвили. Мелия потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года. По словам Мелия, его часто спрашивают, в чем проблема, развитие которой он мог бы предотвратить, он отвечает, что "мог бы освободить партию от сорняков, мог бы избавиться от ряда людей", но я посчитал очень важным единство для сражения с экс-премьером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили.Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Токсично и рискованно – депутат об участии Кезерашвили в грузинской политике>>Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили и Мерабишвили В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. У Ники Мелия нет самолюбия – лидер "Грузинской мечты">>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, вано мерабишвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика