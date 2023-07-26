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https://sputnik-georgia.ru/20230726/stantsiya-metro-varketili-budet-rabotat-vo-vremya-remonta-280342542.html
Станция метро "Варкетили" будет работать во время ремонта
Станция метро "Варкетили" будет работать во время ремонта
По плану ремонтные работы полностью завершатся летом следующего года 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T12:20+0400
2023-07-26T12:30+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Станция метро "Варкетили" продолжит обслуживать пассажиров в обычном режиме – реконструкционные и ремонтные работы будут проводиться таким образом, что необходимости закрытия станции не будет, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Ранее сообщалась, что для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют примерно на два месяца – в середине июня-августа. Потолок из асбеста, обрушившийся вскоре после предыдущей реконструкции станции, отремонтируют современными материалами. Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались в феврале текущего года. Их выполняет компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5,2 миллиона долларов). В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Работы должны завершиться через год, летом 2024 года. Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео &gt;&gt;&gt;В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). Производителей работ – исполнительного директора ООО "Геомепи", менеджера и главного инженера ООО "Кварелмшени" – привлекли к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе

Станция метро "Варкетили" будет работать во время ремонта

12:20 26.07.2023 (обновлено: 12:30 26.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerЧП в метро Варкетили
ЧП в метро Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По плану ремонтные работы полностью завершатся летом следующего года
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Станция метро "Варкетили" продолжит обслуживать пассажиров в обычном режиме – реконструкционные и ремонтные работы будут проводиться таким образом, что необходимости закрытия станции не будет, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Ранее сообщалась, что для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют примерно на два месяца – в середине июня-августа. Потолок из асбеста, обрушившийся вскоре после предыдущей реконструкции станции, отремонтируют современными материалами.

"У нас есть хорошая информация в этом направлении. Работы будут проводиться таким образом, что нам не нужно будет временно закрывать станцию. Также хочу сообщить, что общий срок выполнения работ составляет 18 месяцев, и по плану он должен быть завершен летом следующего года", – заявил Каладзе.

Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались в феврале текущего года. Их выполняет компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5,2 миллиона долларов).
В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Работы должны завершиться через год, летом 2024 года.
Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео >>>
В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).
Производителей работ – исполнительного директора ООО "Геомепи", менеджера и главного инженера ООО "Кварелмшени" – привлекли к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.
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