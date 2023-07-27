https://sputnik-georgia.ru/20230727/natsdvizhenie-ne-dolzhno-byt-veduschey-siloy--oppozitsioner-280399239.html

"Нацдвижение" не должно быть ведущей силой – оппозиционер

"Нацдвижение" не должно быть ведущей силой – оппозиционер

К выборам необходимо создать новые альтернативные центры, уверена политик 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T12:29+0400

2023-07-27T12:29+0400

2023-07-27T12:29+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" со своей новой платформой не должна быть основным ядром в новой власти, заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия. Лидеры двух оппозиционных партий "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" 20 июля объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года.По мнению депутата, единственной возможностью смены власти в стране является создание такой альтернативы, которая приведет к коалиционному правлению. "Кто будет лидером в правлении, будет зависеть не только от желания, но и от возможностей", – подчеркнула Акубардия. Оппозиционер считает, что к предстоящим парламентским выборам, помимо "Национального движения", будет создано минимум два центра. "Нацдвижение" и "Стратегия Агамашенебели" уже вместе. "Лело" планирует усилиться, а также партия "За Грузию". Будет как минимум два центра вне "Нацдвижения", и я считаю это нормальным. Вокруг меня много граждан, которые не проголосуют за "Нацдвижение", как и не проголосуют за "Грузинскую мечту", – сказала она. Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции >>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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