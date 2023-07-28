https://sputnik-georgia.ru/20230728/ne-dotyanut-do-vyborov-v-gruzii--oppozitsioner-o-sozdanie-koalitsiy-280485696.html

Не дотянут до выборов в Грузии – оппозиционер о создание коалиций

Не дотянут до выборов в Грузии – оппозиционер о создание коалиций

По словам депутата, в большинстве случаев в оппозиции объединяются вокруг финансовых ресурсов 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T17:05+0400

2023-07-28T17:05+0400

2023-07-28T17:05+0400

грузия

новости

политика

герман сабо

михаил саакашвили

мамука хазарадзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Любое объединение к предстоящим парламентским выборам, созданное без идейной основы обречено на распад, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо. О создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года 20 июля объявили лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели". Между тем, оппозиционные партии "Лело", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" ведут консультации о создании альтернативы коалиции "Нацдвижения". По его словам, в большинстве случаев в оппозиции объединяются вокруг финансовых ресурсов. С одной стороны – лидера партии "Лело для Грузии", бывшего банкира Мамуки Хазарадзе, а с другой находящегося в заключении экс-президента и основателя "Нацдвижения" Михаила Саакашвили, и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который по утверждению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" управляет ЕНД из-за кулис. В правящей партии также утверждают, что как Хазарадзе, так и Саакашвили и Кезерашвили являются олигархами. "Наверно в оппозиции чаще всего объединяются вокруг финансовых ресурсов: здесь - вокруг Хазарадзе, там - вокруг Саакашвили-Кезерашвили. Так что, подобные объединения не дотянут до парламентских выборов", - отметил Сабо. "Радикальной оппозиции" есть что скрывать – депутат о данных из США по Саакашвили >>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, герман сабо, михаил саакашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024