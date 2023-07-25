https://sputnik-georgia.ru/20230725/radikalnoy-oppozitsii-est-chto-skryvat--deputat-o-dannykh-iz-ssha-po-saakashvili-280266646.html

"Радикальной оппозиции" есть что скрывать – депутат о данных из США по Саакашвили

"Радикальной оппозиции" есть что скрывать – депутат о данных из США по Саакашвили

Документы, обнародованные Департаментом юстиции США, стали поводом для обвинений в адрес оппозиции, поддерживающей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T10:41+0400

2023-07-25T10:41+0400

2023-07-25T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Документы, обнародованные благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, показали то, что хотела скрыть "радикальная оппозиция" – как они за деньги враждуют с Грузией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Департамент юстиции США 19 июля обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Аналог закона FARA в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектах выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признала, что они не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Документы из США подтвердили, что кампания вокруг Саакашвили была спланирована– Папуашвили>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси