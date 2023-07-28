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В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций
В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций
Для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода, заявила депутат 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T18:10+0400
2023-07-28T18:52+0400
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антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Оппозиция заинтересована лишь в том, чтобы нанести ущерб репутации Грузии – у них нет ни единого факта и основания заявлять, что территория страны используется для обхода антироссийских санкций, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. Координатор санкционной политики госдепартамента США Джеймс О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов". По ее словам, государство работает над тем, чтобы страна не использовалась как место для обхода санкций, введенных против России. "Мы занимаемся этим уже больше года и делаем это хорошо", - подчеркнула Бочоришвили. Как отметила депутат, для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода. "Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ &gt;&gt;"Соответствующие лица выступили с докладами и заявили, что нет ни одного факта, который ставил бы под сомнение добросовестность Грузии, когда дело касается соблюдения санкций. У оппозиции нет ни единого факта, ни оснований, у них только один интерес - навредить репутации страны", - отметила Бочоришвили. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский &gt;&gt;Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить собственные санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины

В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций

18:10 28.07.2023 (обновлено: 18:52 28.07.2023)
© Parliament of GeorgiaМака Бочоришвили
Мака Бочоришвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2023
© Parliament of Georgia
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Для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Оппозиция заинтересована лишь в том, чтобы нанести ущерб репутации Грузии – у них нет ни единого факта и основания заявлять, что территория страны используется для обхода антироссийских санкций, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили.
Координатор санкционной политики госдепартамента США Джеймс О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов".

"К сожалению, репутации страны нанесли ущерб те заявления и заголовки, которые, исходя из заявлений оппозиционных политиков попадают в международные СМИ, что якобы в Грузии существуют "черные дыры". У них не было никаких доказательств этого. Но было заявление госструктур Украины, и это была преднамеренная кампания, в которой участвовали оппозиционные политики, чтобы подорвать репутацию страны", - заявила Бочоришвили.

По ее словам, государство работает над тем, чтобы страна не использовалась как место для обхода санкций, введенных против России.
"Мы занимаемся этим уже больше года и делаем это хорошо", - подчеркнула Бочоришвили.
Как отметила депутат, для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода.
"Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ >>
"Соответствующие лица выступили с докладами и заявили, что нет ни одного факта, который ставил бы под сомнение добросовестность Грузии, когда дело касается соблюдения санкций. У оппозиции нет ни единого факта, ни оснований, у них только один интерес - навредить репутации страны", - отметила Бочоришвили.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский >>
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить собственные санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
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