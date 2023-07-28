https://sputnik-georgia.ru/20230728/v-gruzii-net-chernykh-dyr---deputat-otvetila-na-obvineniya-v-obkhode-sanktsiy-280488646.html
В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций
В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций
Для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода, заявила депутат 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T18:10+0400
2023-07-28T18:10+0400
2023-07-28T18:52+0400
грузия
новости
политика
сша
великобритания
грузинская мечта - демократическая грузия
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272175927_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2f9862c8915d969376f2154aff665276.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Оппозиция заинтересована лишь в том, чтобы нанести ущерб репутации Грузии – у них нет ни единого факта и основания заявлять, что территория страны используется для обхода антироссийских санкций, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. Координатор санкционной политики госдепартамента США Джеймс О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов". По ее словам, государство работает над тем, чтобы страна не использовалась как место для обхода санкций, введенных против России. "Мы занимаемся этим уже больше года и делаем это хорошо", - подчеркнула Бочоришвили. Как отметила депутат, для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода. "Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ >>"Соответствующие лица выступили с докладами и заявили, что нет ни одного факта, который ставил бы под сомнение добросовестность Грузии, когда дело касается соблюдения санкций. У оппозиции нет ни единого факта, ни оснований, у них только один интерес - навредить репутации страны", - отметила Бочоришвили. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить собственные санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272175927_0:47:1601:1247_1920x0_80_0_0_f8d4a793f697db5d7b461fba143ba6c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
В Грузии нет "черных дыр" - депутат ответила на обвинения в обходе санкций
18:10 28.07.2023 (обновлено: 18:52 28.07.2023)
Для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Оппозиция заинтересована лишь в том, чтобы нанести ущерб репутации Грузии – у них нет ни единого факта и основания заявлять, что территория страны используется для обхода антироссийских санкций, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили.
Координатор санкционной политики госдепартамента США Джеймс О'Брайен в Сенате заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза подсанкционных товаров в Россию. При этом он отметил, что США хотят убедиться в том, что власти Грузии полностью контролируют передвижение товаров через границу. Как заявили после этого грузинские оппозиционеры, за Грузией наблюдают через лупу из-за "тревожных сигналов".
"К сожалению, репутации страны нанесли ущерб те заявления и заголовки, которые, исходя из заявлений оппозиционных политиков попадают в международные СМИ, что якобы в Грузии существуют "черные дыры". У них не было никаких доказательств этого. Но было заявление госструктур Украины, и это была преднамеренная кампания, в которой участвовали оппозиционные политики, чтобы подорвать репутацию страны", - заявила Бочоришвили.
По ее словам, государство работает над тем, чтобы страна не использовалась как место для обхода санкций, введенных против России.
"Мы занимаемся этим уже больше года и делаем это хорошо", - подчеркнула Бочоришвили.
Как отметила депутат, для Запада важно, чтобы санкции соблюдались, и Грузия делает все, чтобы не допустить их обхода.
"Соответствующие лица выступили с докладами и заявили, что нет ни одного факта, который ставил бы под сомнение добросовестность Грузии, когда дело касается соблюдения санкций. У оппозиции нет ни единого факта, ни оснований, у них только один интерес - навредить репутации страны", - отметила Бочоришвили.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить собственные санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.